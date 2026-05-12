Toàn cảnh 17h: Chỉ đạo nóng vụ thú y để thương lái tự kiểm dịch | Sập tường quán cà phê, 1 người tử vong

Toàn cảnh 17h ngày 12.5: Chỉ đạo nóng vụ thú ý để thương lái tự kiểm dịch | Sập tường quán cà phê, 1 người tử vong

TP.HCM: Hết cảnh “hố bom” trên đường Bến Nghé

Đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 m (từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, phường Tân Thuận, TP.HCM) từ lâu gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đầy hố sâu hơn nửa mét ngập nước và bùn lầy.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 12.5, diện mạo con đường hiện đã thay đổi hoàn toàn, lớp nhựa đen bóng láng thay thế cho những vũng bùn và hố sâu hun hút trước đây.

Đề xuất khai hộ, nộp thuế thay người thu mua ve chai

Góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính xây dựng, VCCI đã đề xuất bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp (DN), tổ chức khi ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho bên bán.

Nhận biết mối tương quan giữa nhiễm trùng đường tiết niệu và sa sút trí tuệ

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín PLOS Medicine đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 62.555 người trên 65 tuổi ở Phần Lan và tất cả đều được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Kết quả cho thấy những người có tiền sử mắc các đợt nhiễm trùng đường tiết niệu nặng hoặc tái phát nhiều lần thường có tỉ lệ được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ cao hơn đáng kể trong những năm sau đó. Điều này gợi mở một góc nhìn mới về việc các ổ viêm nhiễm tại chỗ có thể tạo ra những tác động dây chuyền tiêu cực lên hệ thần kinh trung ương.

