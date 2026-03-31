Toàn cảnh 17h: Chung nhà phải ngủ 'chia ca' giữa đất vàng | Vì sao nắng nóng bất thường ở TP.HCM?
Toàn cảnh 17h: Chung nhà phải ngủ 'chia ca' giữa đất vàng | Vì sao nắng nóng bất thường ở TP.HCM?

Thanh Niên
Thanh Niên
31/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 31.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 31.3: Chung nhà phải ngủ "chia ca" giữa đất vàng | Vì sao nắng nóng bất thường ở TP.HCM

Cuộc sống 'chia ca' khó tin giữa trung tâm TP.HCM

Giữa trung tâm TP.HCM, nơi những tòa nhà cao tầng ngày càng vươn lên, vẫn tồn tại một khu vực mà mỗi mét vuông đều trở nên quý giá. Đó là khu chợ Gà – chợ Gạo, nằm giữa các trục đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt và Yersin.

Ít ai biết rằng, nơi đây vốn là một khu chợ truyền thống tồn tại hàng chục năm. Qua thời gian, những gian hàng nhỏ dần được cơi nới thành nơi ở, khiến ranh giới giữa “chợ” và “nhà” gần như không còn. Từ không gian buôn bán, khu vực này trở thành nơi cư trú của hàng trăm hộ dân, với mật độ ngày càng dày đặc.

Nỗi khổ ngủ luân phiên ở khu chợ Gà, Gạo - Mả Lạng chờ ngày an cư, Kỳ 2

Trong một căn nhà chưa đầy 10 m² của gia đình bà Phạm Thị Sang, có đến 6 người cùng sinh sống. Không gian được chia nhỏ thành nhiều tầng gác tạm, mỗi người một góc để nghỉ ngơi.

Bà Phạm Thị Sang kể: “Dạ thì ban ngày đi làm, ban đêm về ngủ. Ở đây thì mẹ ngủ dưới này, còn trên gác thì chị ở, em và thằng em ở trên nữa, mỗi người một gác nhỏ vậy đó. Có thêm ghế bố để nằm phía trước”.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo Tờ trình Chính phủ về nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Khi nào người dân phải chia sẻ dữ liệu camera cho công an xã?

Nhiều người lo lắng về việc sẽ bị "giám sát" khi chia sẻ dữ liệu camera cho công an xã. Nhưng theo Quyết định 502/QĐ-TTg vừa ban hành ngày 28.3.2026, lộ trình này được chia làm 3 giai đoạn rõ ràng.

Khi nào người dân phải chia sẻ dữ liệu camera cho công an xã?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

