Toàn cảnh 17h: Hoa hậu Gia Hân kể việc trốn hầm trú ẩn ở Dubai | Bịt kín mặt đi tạt sơn tiệm vàng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hoa hậu Gia Hân kể việc trốn hầm trú ẩn ở Dubai | Bịt kín mặt đi tạt sơn tiệm vàng

02/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 2.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp hành khách hành hung tài xế taxi

Ngày 2.3, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng (35 tuổi, ở xã Châu Pha) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là đối tượng đã tấn công, hành hung một tài xế taxi công nghệ gây phẫn nộ trong dư luận.

Người dân ở hẻm có địa chỉ tới 6 “xuyệt” nói gì khi TP.HCM số hóa số nhà?

Không ít người dân từng rơi vào cảnh loay hoay với những địa chỉ dài ngoằng lên tới 5 - 6 xuyệt, rồi sau đó lại được điều chỉnh thành một con số gọn gàng hơn. Sự thay đổi ấy, theo nhiều người, nếu được số hóa và quản lý thống nhất, sẽ mang lại thuận lợi lớn.

Cận cảnh ngư dân Quảng Ngãi bắt ruốc trên biển, thu tiền triệu mỗi ngày

Đầu năm, ngư dân thôn An Cường, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bước vào mùa ruốc biển. Chỉ cần vài giờ ra khơi, nhiều thuyền thúng có thể thu về tiền triệu.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

