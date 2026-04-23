Toàn cảnh 17h: Lời kể bàng hoàng của tài xế vụ 6 ô tô tông liên hoàn | Các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng

Toàn cảnh 17h ngày 23.4.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Không chỉ là bãi giữ xe, đi xe buýt ở TP.HCM tiện hơn với loạt tiện ích mới

Song song với chủ trương miễn phí xe buýt, Sở Xây dựng đã đưa ra Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn TP.HCM, với 27 giải pháp đồng bộ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, 17 giải pháp thuộc nhóm tăng cường vận tải hành khách công cộng, tập trung phát triển hệ thống, tăng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng phương tiện, công tác điều hành và sức cạnh tranh của xe buýt.

Bên cạnh đó là 3 nhóm giải pháp kiểm soát phương tiện cá nhân, gồm nghiên cứu thu phí ô tô vào khu vực trung tâm, phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp thu phí ô nhiễm môi trường, đồng thời quản lý hoạt động xe mô tô, xe gắn máy tại một số khu vực phù hợp. Ngoài ra còn có 7 nhóm giải pháp hỗ trợ về quy hoạch đô thị, nguồn vốn, ứng dụng công nghệ, quản lý nhu cầu giao thông, trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền.

Giấu 880 lít dầu diesel dưới gầm rơ moóc để tuồn qua biên giới Việt - Lào

Sáng 23.4, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel (DO) trái phép qua biên giới.

Hà Nội dự kiến sẽ cấm xe máy xăng theo giờ ở vùng lõi Hoàn Kiếm

Nội dung dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội" thể hiện, ở giai đoạn 1 (ngày 1.7 - 31.12), Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi thuộc P.Hoàn Kiếm, có diện tích 0,5 km2 với chu vi 3,5 km và dân số khoảng 20.000 người.

