Toàn cảnh 17h: Nữ quái U.60 cầm đầu đường dây súng đạn | Lộ diện 'chồng hờ' cùng Trúc Phương tổ chức tiệc ma túy

Toàn cảnh 17h ngày 5.4.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xin xuất viện sớm, nữ sinh mang theo cả kim luồn tĩnh mạch đi thi đánh giá năng lực

Sáng 5.4.2026, hơn 137.000 thí sinh tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (phường Diên Hồng), từ rất sớm, hàng trăm thí sinh đã có mặt, sẵn sàng cho một kỳ thi quan trọng. Giữa dòng người ấy, hình ảnh nữ sinh Nguyễn Như Quỳnh, học sinh Trường THPT Trần Quang Khải, với kim luồn tĩnh mạch vẫn còn trên tay, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đi theo chỉ dẫn Google Maps, du khách Tây lạc trong rừng sâu được người dân giúp đỡ

Sau một đêm lạc giữa rừng sâu, tìm đường trong vô vọng, vị khách nước ngoài kiệt sức đã may mắn lần mò đến được một nhà dân vào sáng hôm sau. Tại đây, anh được người dân tận tình giúp đỡ. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động không chỉ ở khoảnh khắc người đàn ông chắp tay cúi đầu cảm ơn, mà còn ở nghĩa cử ấm áp, đậm tình người của người dân Việt Nam khi gặp người hoạn nạn.

TP.HCM: Biến thể mới gây tay chân miệng nguy hiểm thế nào?

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tính đến tuần 11-2026, toàn thành phố đã ghi nhận 7.294 ca mắc, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, điều đáng lo ngại là chủng EV71 gây bệnh tay chân miệng hiện chiếm 56% mẫu bệnh phẩm đầu năm 2026.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.