Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Chiều 4.3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 11 TP.HCM và các ứng cử viên HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 34 đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Long Bình. Trong đó, có GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trưởng thành trong môi trường đào tạo và nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Mai có quá trình công tác lâu dài trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực hóa học, dược học và quản lý giáo dục đại học.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, bà sẽ thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn lắng nghe ý kiến của người dân trong nhiều vấn đề đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc đơn vị bầu cử Quốc hội số 11 tại TP.HCM trình bày hành động ẢNH: KHẮC HIẾU

Tăng cường lắng nghe ý kiến người lao động

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh sẽ duy trì việc tiếp xúc với nhiều nhóm cử tri khác nhau, đặc biệt là người lao động, công nhân, những lực lượng đóng góp lớn cho sự phát triển của TP.HCM nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Những ý kiến đó sẽ được chuyển kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đồng thời giám sát quá trình xử lý các kiến nghị của người dân, nhất là của công nhân và người lao động", bà Mai cho biết.

Bà cũng bày tỏ mong muốn góp phần tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn như thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, để môi trường sống và làm việc của người dân ngày càng tốt hơn.

Một trong những ưu tiên của bà Nguyễn Thị Thanh Mai là tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo bà, cần thúc đẩy đổi mới giáo dục theo hướng linh hoạt và gắn với nhu cầu của đời sống kinh tế - xã hội, không chỉ dành cho học sinh, sinh viên mà còn mở rộng cơ hội học tập cho lực lượng lao động phổ thông.

"Khi mỗi người có thêm cơ hội học tập và nâng cao tay nghề thì họ sẽ có thêm cơ hội việc làm tốt hơn và cuộc sống ổn định hơn", bà Mai chia sẻ.

Bà cũng kỳ vọng giáo dục không chỉ là con đường tích lũy tri thức mà còn giúp người học thích ứng với sự thay đổi nhanh của xã hội, qua đó để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển đất nước.

Kết nối tri thức đại học với nhu cầu phát triển đô thị

Theo bà Mai, thời gian qua Đại học Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với TP.HCM đẩy mạnh các hoạt động phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới giải quyết các bài toán đô thị như giao thông, môi trường nước, nhà ở xã hội, giáo dục và y tế.

Bà cho biết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ thúc đẩy kết nối tri thức và nguồn lực từ các trường đại học với nhu cầu phát triển thực tế của thành phố, để các kết quả nghiên cứu từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng và năng suất lao động cũng được bà đặc biệt quan tâm nhằm tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

"Tôi đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và trong cách sống. Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình, lắng nghe đầy đủ và theo sát các vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao để xứng đáng với sự tín nhiệm của bà con", bà Mai nhấn mạnh.

Tiểu sử tóm tắt Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai ẢNH: TƯ LIỆU

Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Mai, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11 TP.HCM gồm: ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong khi đó, đơn vị bầu cử số 34 đại biểu HĐND TP.HCM gồm các ứng cử viên: ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM; ông Phạm Ngọc Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM; ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú; ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; mục sư Trần Thanh Truyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Kinh Thánh Cơ đốc.



