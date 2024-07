Toàn cảnh scandal quay lén chấn động Olympic Paris của đội tuyển nữ Canada

Đội tuyển nữ New Zealand báo cáo rằng các thành viên đội tuyển nữ Canada đã sử dụng flycam quay lén các buổi tập luyện của họ trước trận mở màn, trận đấu mà Canada thắng 2-1.

Nhân viên Joey Lombardi, đã bị tuyên án tù treo 8 tháng và bị trục xuất khỏi Olympic 2024 cùng với trợ lý Jasmine Mander và HLV Priestman. Nhà cầm quân người Anh Priestman cũng bị Liên đoàn Bóng đá Canada đình chỉ trước khi FIFA đưa ra phán quyết.

Bà Priestman đã huấn luyện đội từ năm 2020 và dẫn dắt họ đến chức vô địch Olympic tại Tokyo một năm sau đó.

Đội tuyển nữ Canada đang là đương kim vô địch giải đấu REUTERS

FIFA cho biết bà Priestman, cùng với các quan chức Canada Joseph Lombardi và Jasmine Mander đã bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong một năm vì (trích dẫn) "hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc chơi đẹp".

HLV Priestman đã xin lỗi về những gì đã xảy ra và cho biết trách nhiệm thuộc về mình. Bà viết trong bức thư xin lỗi:

"Tôi thực sự đau lòng cho các cầu thủ và tôi muốn xin lỗi từ tận đáy lòng vì tác động của sự cố lần này đối với tất cả họ. Tôi biết họ đã làm việc chăm chỉ sau một năm 2023 rất khó khăn và họ là một nhóm người rất quan tâm đến tinh thần thể thao và sự chính trực. Là người lãnh đạo của đội trên sân, tôi muốn chịu trách nhiệm và tôi có kế hoạch hợp tác toàn diện với cuộc điều tra".

HLV đội tuyển nữ Canada đã bị đình chỉ 1 năm REUTERS

Án phạt này có nghĩa là đội tuyển Canada không có điểm nào sau 2 trận đấu ở bảng A thuộc khuôn khổ bóng đá nữ Olympic 2024. Họ bắt đầu giải bằng chiến thắng 2-1 trước New Zealand, đội có các buổi tập luyện bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu.

Điều đó buộc họ phải đánh bại Pháp nếu muốn tiếp tục duy trì hy vọng vào tứ kết và họ đã làm được nhờ bàn thắng của Vanessa Gilles ở phút bù giờ thứ 12. Một chiến thắng nữa trước Colombia ở lượt đấu cuối vào ngày 31.7 có thể giúp đội nữ Canada lọt vào tứ kết.

Sau 2 lượt trận, Colombia và Pháp cùng có 3 điểm, còn Canada và New Zealand có 0 điểm. Trong trường hợp Canada thắng Colombia ở lượt cuối và Pháp không thua New Zealand, đại diện Bắc Mỹ chắc chắn có mặt ở vòng tứ kết. Khả năng Pháp thắng New Zealand tương đối cao, khi chủ nhà Olympic là ứng viên vô địch, còn New Zealand đã thua cả hai trận, gần như không còn cơ hội. Do đó, quyền tự quyết nằm trong tay Canada. Nhiệm vụ thắng Colombia nằm trong tầm tay Fleming cùng đồng đội, với những gì đã thể hiện trước Pháp.