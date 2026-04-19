Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 19.4, trong không gian thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị, tiếng còi xuất phát vang lên, mở màn giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình" năm 2026. Hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB trong nước cùng các đoàn quốc tế từ Lào, Thái Lan đã cùng hội tụ, tạo nên một ngày hội thể thao sôi động và giàu ý nghĩa.
Trên những cung đường gắn liền với lịch sử, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối, lan tỏa thông điệp hòa bình từ vùng "đất lửa" Quảng Trị.
Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại giải đua được Thanh Niên ghi lại:
Đông đảo người dân và du khách tập trung dọc tuyến đường đua, cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV
ẢNH: HUY ĐẠT - LÊ HOÀI NHÂN
CLB mô tô Đông Hà dẫn đoàn, đảm bảo an toàn và mở đường cho các tay đua trong suốt chặng đua
ẢNH: HUY ĐẠT
Sự kiện thể thao quy mô lớn tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
ẢNH: DUY ANH
Bình luận (0)