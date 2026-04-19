Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình

Nhóm PV Duyên hải miền Trung
Nhóm PV Duyên hải miền Trung
19/04/2026 12:29 GMT+7

Từ vùng đất từng khắc ghi những năm tháng chiến tranh khốc liệt, Thành cổ Quảng Trị hôm nay rộn ràng nhịp bánh xe đạp lăn tại giải đua xe đạp 'Chung tay kiến tạo hòa bình' năm 2026, mở ra một ngày hội thể thao sôi động, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình và kết nối.

Ngày 19.4, trong không gian thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị, tiếng còi xuất phát vang lên, mở màn giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình" năm 2026. Hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB trong nước cùng các đoàn quốc tế từ Lào, Thái Lan đã cùng hội tụ, tạo nên một ngày hội thể thao sôi động và giàu ý nghĩa. 

Trên những cung đường gắn liền với lịch sử, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối, lan tỏa thông điệp hòa bình từ vùng "đất lửa" Quảng Trị.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại giải đua được Thanh Niên ghi lại:

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 1.

Hơn 260 VĐV trong và ngoài nước tham gia giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại Thành cổ Quảng Trị sáng 19.4

ẢNH: HẢI PHONG

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 2.

Các tay đua quốc tế đến từ Lào, Thái Lan góp mặt, tạo nên không khí sôi động và giao lưu văn hóa đặc sắc, "chung tay kiến tạo hòa bình"

ẢNH: HUY ĐẠT

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 3.

Hàng trăm học sinh các cấp tại Quảng Trị tham gia diễu hành, tạo không khí sôi động trong lễ mở màn giải đua xe đạp

ẢNH: DUY ANH

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 4.

Những vòng bánh xe xuất phát tại Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu lịch sử, nay trở thành biểu tượng của hòa bình và kết nối

ẢNH: HẢI PHONG

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 5.

Đường đua quanh Thành cổ Quảng Trị rực rỡ cờ hoa trong ngày hội thể thao mang thông điệp hòa bình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 6.

Các cổ động viên nhí đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Quảng Trị xuống đường cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các VĐV tranh tài

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 7.

Cung đường đua quanh Thành cổ Quảng Trị trở nên nên thơ với sắc tím bằng lăng nở rộ 2 bên, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa ngày hội thể thao

ẢNH: HẢI PHONG

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 8.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 9.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 10.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 11.

Đông đảo người dân và du khách tập trung dọc tuyến đường đua, cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV

ẢNH: HUY ĐẠT - LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 12.

Các cổ động viên nhí vẫy cờ rực rỡ dọc tuyến đua, hòa vào không khí cổ vũ sôi động

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 13.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 14.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 15.

CLB mô tô Đông Hà dẫn đoàn, đảm bảo an toàn và mở đường cho các tay đua trong suốt chặng đua

ẢNH: HUY ĐẠT

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 16.

Các tay đua ôm cua kịch tính, bứt tốc quyết liệt giữa không khí hân hoan của ngày hội

ẢNH: HUY ĐẠT

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 17.

Nữ VĐV nỗ lực bứt tốc, thi đấu kiên cường

ẢNH: HẢI PHONG


Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 18.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 19.
Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 20.

Sự kiện thể thao quy mô lớn tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

ẢNH: DUY ANH

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 21.

Thành cổ Quảng Trị, "địa chỉ đỏ" lịch sử trở thành điểm hẹn của tinh thần thể thao và khát vọng hòa bình

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 22.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV tranh tài nội dung nam trên 51 tuổi

ẢNH: HẢI PHONG


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận