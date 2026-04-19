Toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị rộn ràng nhịp bánh xe lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 19.4, trong không gian thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị, tiếng còi xuất phát vang lên, mở màn giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình" năm 2026. Hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB trong nước cùng các đoàn quốc tế từ Lào, Thái Lan đã cùng hội tụ, tạo nên một ngày hội thể thao sôi động và giàu ý nghĩa.

Trên những cung đường gắn liền với lịch sử, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối, lan tỏa thông điệp hòa bình từ vùng "đất lửa" Quảng Trị.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại giải đua được Thanh Niên ghi lại:

Hơn 260 VĐV trong và ngoài nước tham gia giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại Thành cổ Quảng Trị sáng 19.4

ẢNH: HẢI PHONG

Các tay đua quốc tế đến từ Lào, Thái Lan góp mặt, tạo nên không khí sôi động và giao lưu văn hóa đặc sắc, "chung tay kiến tạo hòa bình"

Hàng trăm học sinh các cấp tại Quảng Trị tham gia diễu hành, tạo không khí sôi động trong lễ mở màn giải đua xe đạp

Những vòng bánh xe xuất phát tại Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu lịch sử, nay trở thành biểu tượng của hòa bình và kết nối

Đường đua quanh Thành cổ Quảng Trị rực rỡ cờ hoa trong ngày hội thể thao mang thông điệp hòa bình

Các cổ động viên nhí đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Quảng Trị xuống đường cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các VĐV tranh tài

Cung đường đua quanh Thành cổ Quảng Trị trở nên nên thơ với sắc tím bằng lăng nở rộ 2 bên, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa ngày hội thể thao

Đông đảo người dân và du khách tập trung dọc tuyến đường đua, cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV

Các cổ động viên nhí vẫy cờ rực rỡ dọc tuyến đua, hòa vào không khí cổ vũ sôi động

CLB mô tô Đông Hà dẫn đoàn, đảm bảo an toàn và mở đường cho các tay đua trong suốt chặng đua

Các tay đua ôm cua kịch tính, bứt tốc quyết liệt giữa không khí hân hoan của ngày hội

Nữ VĐV nỗ lực bứt tốc, thi đấu kiên cường





Sự kiện thể thao quy mô lớn tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Thành cổ Quảng Trị, "địa chỉ đỏ" lịch sử trở thành điểm hẹn của tinh thần thể thao và khát vọng hòa bình

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV tranh tài nội dung nam trên 51 tuổi




