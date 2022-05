Toàn lực đảm bảo an ninh, an toàn trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Chiều 21.5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã lên phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), giữa tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan.

Cụ thể, Công an TP.Hà Nội giao Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với công an các quận nội thành vừa triển khai các chốt vừa phải tuần tra tại những tuyến đường quan trọng, các điểm công cộng tập trung đông người, tổ chức chống đua xe, lạng lách đánh võng; công an các huyện, thị xã ngoại thành chủ động tuần tra, ngăn chặn lợi dụng cổ vũ bóng đá để càn quấy, vi phạm pháp luật.

Ở lĩnh vực PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại Sân vận động Mỹ Đình, và tất cả đều đảm bảo an toàn. Ngoài việc kiểm tra, chiều 22.5, PC07 sẽ triển khai lực lượng ứng trực trong sân, phối hợp với lực lượng PCCC của Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) là đơn vị ứng trực vòng ngoài để đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ trong và ngoài sân Mỹ Đình.

Về lĩnh vực tuần tra, trấn áp tội phạm, bảo vệ mục tiêu, trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã phát động cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm huy động gần 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31.

Từ ngày 10.4 đến nay, Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ bàn giao cho công an các cấp hơn 80 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ công cụ hỗ trợ, không để hình thành các đoàn, nhóm, ổ nhóm tụ tập gây rối trật tự và đua xe trái phép.

Theo trung tá Hùng, đối với trận chung kết bóng đá nam, đơn vị này đã huy đông 100% quân số để vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ khu vực ăn nghỉ các đoàn thể thao vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tuần tra, trấn áp tội phạm để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đêm chung kết.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, đại tá Hải đã chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U.23. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

“Phương án bảo vệ, phân luồng giao thông được đặt ra như trong ngày khai mạc SEA Games trước đó. Ngoài ra, Phòng CSGT đã triển khai các tổ công tác hoá trang và công khai để tuần tra tại các quận trung tâm để phòng, chống hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự cũng như xử lý các trường hợp vi phạm, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông”, đại tá Hải cho hay.

Ngoài ra, để phục vụ người dân đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết, Công an Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải công cộng tăng cường năng lực vận tải; giao công an quận, huyện, thị xã tổ chức các điểm trông giữ xe an toàn, thuận tiện, thu giá đúng quy định; tăng cường thêm lực lượng hướng dẫn, chỉ huy giao thông, phòng tránh ùn tắc và kịp thời xử lý hành vi mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt khoảng thời gian trước và sau trận đấu.