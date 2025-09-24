Tốc độ internet di động Việt Nam tăng hạng, lọt top 18 thế giới

Chiều 24.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Báo cáo của ban chỉ đạo cho hay, hạ tầng số có bước phát triển nhảy vọt, tốc độ internet di động và cố định đều tăng hạng mạnh mẽ, lần lượt lọt vào top 18 và top 13 thế giới; hạ tầng trung tâm dữ liệu được củng cố với việc khánh thành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 quy mô lớn và trung tâm dữ liệu hiện đại FPT Fornix.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyển đổi số ẢNH: NHẬT BẮC

Chính phủ số ghi nhận 7,5 triệu hồ sơ và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỉ đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Nhiều nền tảng số quốc gia được phát triển, với 21/84 nền tảng số đã ban hành kế hoạch triển khai như: nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet); Zalo, MOMO...

Kinh tế số tiếp tục phát triển, trong đó doanh thu ngành tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2024; kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 111,4 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 70% kế hoạch năm 2025.

Dù vậy, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã làm được rất nhiều việc để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, trong bối cảnh cả nước tiến hành song song rất nhiều công việc như sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy tăng trưởng…

Tuy nhiên, công việc phía trước còn rất nặng nề, cần tập trung thực hiện quyết liệt, cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng lưu ý thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ như, cấp bách hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ở tất cả các ngành, các cấp; hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đảm bảo thông suốt, đồng bộ; xây dựng chính quyền số, công dân số, với việc đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"…



