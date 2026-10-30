Tóc Tiên đi thi quốc tế: Không áp lực đối đầu

Tóc Tiên nâng cấp ca khúc Em Tiên

Tác phẩm Em Tiên của ca sĩ Tóc Tiên kết hợp chất liệu dân gian đương đại với âm nhạc điện tử, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin và hiện đại. Bài hát này được nữ ca sĩ trình diễn tại cuộc thi Eurovision Song Contest Asia 2026 vào ngày 14.11 tại Bangkok, Thái Lan.

Tóc Tiên mong chờ thưởng thức phần trình diễn của đối thủ tại Eurovision Song Contest Asia 2026 ẢNH: NVCC

Trước thềm chung kết, Tóc Tiên làm việc cùng ê-kíp để nâng cấp ca khúc, phát huy tối đa điểm mạnh của bài hát để mang đến phần trình diễn hấp dẫn và cuốn hút. Cô cũng dự định có thêm phiên bản tiếng Anh để khán giả quốc tế dễ tiếp cận tác phẩm hơn.

Thử thách đặt ra với Tóc Tiên là giới hạn thời lượng 3 phút cho mỗi tiết mục và số lượng vũ công được phép xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca Người còn thương em không? cho rằng đây không hẳn là điểm bất lợi, vì cô có thể tạo sức hút bằng các hình thức khác như hiệu ứng ánh sáng và phát huy thế mạnh trình diễn.

Đáng chú ý, Tóc Tiên cho biết cô không đặt nặng tâm lý phải đánh bại đối thủ. Nữ ca sĩ mong chờ được gặp gỡ những đại diện khác và tập trung vào việc thể hiện tốt nhất trong đêm chung kết. Với Em Tiên, Tóc Tiên kỳ vọng góp thêm một nét chấm phá cho bức tranh nhạc Việt trên thị trường quốc tế, cho thấy rằng âm nhạc Việt Nam đang cập nhật nhanh chóng và tiệm cận xu hướng thế giới.