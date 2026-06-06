Tóc Tiên hôn say đắm Trần Ngọc Vàng

Cuộc sống của Tóc Tiên hậu ly hôn

Sau thời gian theo đuổi dòng nhạc sôi động, Tóc Tiên quay lại với thể loại ballad bằng MV Người còn thương em không?. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác dành riêng cho giọng ca sinh năm 1989. Nếu trước đây công chúng quen thuộc với hình ảnh Tóc Tiên đầy năng lượng và cuốn hút trên sân khấu, thì ở dự án lần này, nữ ca sĩ lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác: dịu dàng, sâu lắng và chất chứa nhiều nỗi niềm. Từ ca từ đến cách thể hiện, Tóc Tiên dẫn dắt người nghe đi qua những dư âm day dứt về một mối tình đẹp đã khép lại.

Loạt cảnh hôn "nồng cháy" của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng Ảnh: NVCC

Khi nhận được câu hỏi từ nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền về quan điểm trong tình yêu, Tóc Tiên thẳng thắn chia sẻ: "Cảm xúc là điều rất tự nhiên trong một mối quan hệ nên tôi luôn trân trọng tất cả. Đó không chỉ những niềm vui, mà có cả nỗi buồn và những lần làm tổn thương nhau cũng đều là trải nghiệm đáng quý. Đó cũng là điều tôi muốn truyền tải trong suốt quá trình thực hiện MV này".

Bên cạnh đó, Tóc Tiên không giấu được sự ngại ngùng khi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhắc đến các phân cảnh "khóa môi" giữa cô và Trần Ngọc Vàng trong MV. Giọng ca Đậm đà cho biết thời điểm Trần Ngọc Vàng nhận lời đóng MV, cô vẫn chưa có kịch bản hoàn chỉnh và từng lo lắng bị từ chối những cảnh thân mật. Tuy nhiên, cả hai đã phối hợp ăn ý trong quá trình ghi hình, góp phần tạo nên những khung hình lãng mạn cho MV Người còn thương em không?.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, Tóc Tiên từng vướng tin đồn hẹn hò với Trần Ngọc Vàng khi cả hai có những khoảnh khắc thân thiết trong một bữa tiệc hồi tháng 5. Tuy nhiên, phía quản lý của nam diễn viên phim Vì mẹ anh phán chia tay đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ở thời điểm hiện tại, Tóc Tiên tập trung cho các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian du lịch và gặp gỡ bạn bè. Nữ ca sĩ cũng không ngại "đáp trả" những bình luận kém duyên liên quan đến đời tư của mình trên các nền tảng mạng xã hội.