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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Ban nhạc rock Bức Tường ra sao sau những thay đổi, mất mát?

    Minh Hy
    Minh Hy
    Từ ban nhạc biểu diễn trên sân khấu ở Trường đại học Xây dựng đến nhóm nhạc rock đình đám, Bức Tường trải qua không ít sự đổi thay. Có lúc tưởng rằng nhóm phải dừng lại, nhưng âm nhạc đã giữ chân các thành viên và mang tiếng hát của họ đi khắp nơi.

    Bức Tường làm đêm nhạc riêng tại Nhật Bản

    Sau tour diễn tại Pháp, Cộng hòa Séc, Đức vào mùa hè năm 2025, nhóm Bức Tường thực hiện concert riêng tại Tokyo (Nhật Bản). Live concert Buc Tuong Vietnam Rock Live In Japan 2026 chính thức diễn ra vào ngày 22.10. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của Diamond Yukai, một trong những rocker kỳ cựu của Nhật Bản và là ca sĩ của ban nhạc RED WARRIORS.

    Nhóm Bức Tường: Chúng tôi trải qua nhiều thay đổi, mất mát - Ảnh 1.

    Nhóm Bức Tường háo hức được biểu diễn ở Nhật Bản, nơi có lịch sử nhạc rock lâu đời

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    "Mỗi lần biểu diễn tại quốc gia khác, chúng tôi lại có thêm những trải nghiệm đáng nhớ. Với lần đầu tổ chức concert riêng tại Tokyo, Bức Tường sẽ mang đến màn trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc qua những sáng tác bất hủ, qua đó giới thiệu tinh thần và màu sắc của rock Việt tới khán giả quốc tế", thủ lĩnh Bức Tường cho biết.

    Nhóm Bức Tường: Chúng tôi trải qua nhiều thay đổi, mất mát - Ảnh 2.

    Diamond Yukai là nghệ sĩ có hành trình rất dài với nhạc rock Nhật Bản và RED WARRIORS

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Theo guitarist Trần Tuấn Hùng, khán giả Việt quen với âm nhạc của Bức Tường nhưng sân khấu ở Tokyo là trải nghiệm mới. Vì vậy, anh và các thành viên mong muốn dùng giai điệu, năng lượng biểu diễn và cảm xúc để kết nối mọi người. Trong liveshow lần này, nhóm Bức Tường gửi đến người xem giá trị mà cả nhóm cố gắng kiến tạo, phát triển và giữ gìn suốt 30 năm qua.

    Nhóm Bức Tường: Chúng tôi trải qua nhiều thay đổi, mất mát - Ảnh 3.

    Bức Tường vẫn muốn cống hiến những tác phẩm hay đến khán giả

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Trần Tuấn Hùng nói: "Tôi nghĩ bản sắc chính là điều thú vị nhất khi chúng ta bước ra thế giới. Chúng tôi muốn khán giả Nhật Bản nghe được tiếng nói rất Việt Nam trong âm nhạc của Bức Tường. Họ có thể nghe được một câu dân ca, nhưng đồng thời vẫn cảm nhận được năng lượng và tinh thần rock".

    Sau 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, nhóm Bức Tường trải qua nhiều thay đổi, khó khăn và mất mát. Có giai đoạn cả nhóm tưởng rằng phải dừng lại hành trình của mình. Tuy nhiên, tình yêu với nhạc rock giữ chân và giúp các thành viên đứng vững. Thế nên, concert ở Tokyo không phải là đêm diễn thông thường, đó là dấu mốc để nhìn lại hành trình đã qua và đồng thời mở ra một chặng đường mới.

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