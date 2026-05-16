Tóc Tiên nói về tin đồn hẹn hò diễn viên kém tuổi

Ca sĩ Tóc Tiên vừa tổ chức buổi tiệc chào đón tuổi 37 bên cạnh những người bạn thân thiết. Nhiều đồng nghiệp như Minh Hằng, Mai Tiến Dũng, Văn Mai Hương, Puka, Đồng Ánh Quỳnh… cũng có mặt để chúc mừng giọng ca Em không là duy nhất.

Tóc Tiên diện chiếc váy đen khoe đường cong nóng bỏng. Trong không gian ấm cúng của buổi tiệc, nữ ca sĩ có những phút giây thoải mái bên những người bạn thân thiết.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Tóc Tiên bên cạnh Trần Ngọc Vàng sau đó được chia sẻ, khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Nam diễn viên sinh năm 1998, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, từng tham gia các dự án phim ảnh như Yêu nhầm bạn thân, Vì mẹ anh phán chia tay, Heo năm móng…

Sắc vóc của ca sĩ Tóc Tiên ở tuổi 37 ẢNH: FBNV

Ngay sau đó, phía Tóc Tiên đã có những chia sẻ gây chú ý. Đại diện của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận thông tin tình cảm, đồng thời cho hay: “Khoan, từ đầu chuyện này là thế nào? Sao tự dưng sau một đêm sinh nhật riêng tư 2 tiếng mà ra nhiều nghi vấn, tin đồn vậy?”.

Quản lý chia sẻ Trần Ngọc Vàng là người chụp ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật, nên có những tin đồn về chuyện hẹn hò. Người này hài hước cho rằng có thể vì Tóc Tiên toát ra vẻ “bạn gái quốc dân” nên "đứng với ai cũng thành tin đồn”.

Cách đây không lâu, chuyện tình cảm của Tóc Tiên được nhiều người quan tâm khi cô xác nhận chuyện “đường ai nấy đi” với Hoàng Touliver. Theo giọng ca 8X, đây là quyết định dựa trên quá trình suy ngẫm từ cả hai, dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối. Sau ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định cả hai trở về làm bạn bè, anh em đồng nghiệp.

Thời gian qua, cuộc sống của Tóc Tiên được nhiều người quan tâm. Người đẹp tích cực với các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc dành thời gian du lịch, gặp gỡ bạn bè. Nhan sắc rạng rỡ của nữ ca sĩ ở tuổi 37 khiến nhiều người xuýt xoa.