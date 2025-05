Tối hậu thư của Israel đối với Hamas

Chấp nhận đề xuất hoặc bị hủy diệt

AFP hôm qua (31.5) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz ngày 30.5 cảnh báo rằng Hamas phải đồng ý với đề xuất ngừng bắn - thả con tin do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra hoặc bị tiêu diệt. Ông Katz đưa ra cảnh báo sau khi Hamas nói rằng đề xuất ngừng bắn mới không đáp ứng được các yêu cầu của lực lượng này.

Theo đề xuất mới, lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày và Hamas sẽ thả 28 con tin Israel trong tuần đầu tiên, để đổi lấy việc Israel thả 1.236 tù nhân Palestine và hài cốt của 180 người Palestine. Ngoài ra, viện trợ sẽ được gửi đến Gaza ngay lập tức sau khi Hamas đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn và quân đội Israel sẽ dừng các hoạt động quân sự ở Gaza ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, theo tờ The Times of Israel. Báo chí Israel đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với gia đình của những con tin bị giam giữ ở Gaza rằng nước này đã chấp nhận thỏa thuận do ông Witkoff trình bày.

Trong khi đó, Hamas ngày 30.5 nói rằng đề xuất ngừng bắn mới "không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu chính đáng và hợp pháp nào của người dân chúng tôi", nhưng không từ chối thẳng thừng. Một quan chức cấp cao của Hamas hôm qua cho hay Hamas dự kiến đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn - thỏa thuận thả con tin từ ông Witkoff trong ngày 31.5, theo al-Risala, cơ quan ngôn luận của Hamas.

Xe tăng Israel ở biên giới với Dải Gaza ngày 29.5 ẢNH: AFP

"Nơi đói nhất trên trái đất"

Mỹ đưa ra đề xuất ngừng bắn mới trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực ở Gaza vẫn tiếp diễn, với viện trợ chỉ nhỏ giọt sau khi Israel dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa kéo dài hơn

2 tháng. Phát ngôn viên cơ quan nhân đạo OCHA của LHQ Jens Laerke ngày 30.5 gọi Gaza là "nơi đói nhất trên trái đất", với "toàn bộ dân số có nguy cơ bị đói", theo AFP.

Ông Laerke còn cho rằng bằng cách để mọi người đến nhận viện trợ thay vì giao tận nơi, họ sẽ trở thành mục tiêu của bọn cướp bóc khi họ rời khỏi địa điểm nhận hàng. "Thật tuyệt vọng, bi thảm, bực bội và vô cùng vô nhân đạo", ông Laerke nói. LHQ cho biết thêm một số xe tải và một nhà kho của Chương trình Lương thực thế giới cũng đã bị những người đói khát, tuyệt vọng cướp bóc, theo Reuters.

Ngoài ra, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric ngày 30.5 cảnh báo rằng "tình hình thảm khốc ở Gaza hiện ở mức tồi tệ nhất" kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào tháng 10.2023. LHQ cho hay trong gần 2 tuần qua, họ chỉ đưa được khoảng 200 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza, do bị cản trở bởi tình trạng mất an ninh và các hạn chế tiếp cận của Israel.

Trong khi đó, Israel tuyên bố đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động chuyển hàng viện trợ vào Gaza. Cơ quan điều phối viện trợ COGAT thuộc Bộ Quốc phòng Israel trong tuần này tuyên bố rằng kể từ khi xung đột xảy ra, 1,8 triệu tấn hàng viện trợ, trong đó có 1,3 triệu tấn thực phẩm, đã đến Gaza, theo Reuters.