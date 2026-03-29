Tối nay 29.3 con rắn lớn nhất bầu trời đêm cuộn mình, người Việt nhìn thấy gì?

Theo chuyên trang EarthSky.com, Alphard (Alpha Hydrae) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao lớn nhất trên bầu trời, Hydra (Rắn Nước hay Trường Xà). Mặc dù có chiều dài đáng kể, hầu hết các ngôi sao trong chòm sao có hình con rắn khổng lồ này đều mờ nhạt, ngoại trừ Alphard.

Chòm sao Hydra được xem là chòm sao lớn nhất bầu trời đêm với hình dạng con rắn khổng lồ ẢNH MINH HỌA: AI

Người quan sát cần một bầu trời rất tối mới có thể nhìn thấy. Trong khi đó, Alphard có độ sáng cấp 2, tương đương với các ngôi sao trong chòm sao Gấu Lớn. Được mệnh danh là "trái tim của rắn", Alphard là dấu hiệu báo hiệu mùa xuân đến với chúng ta ở bán cầu Bắc.

Màu cam ấm áp của Alphard và vị trí của nó ở trung tâm chòm sao khiến nó trở thành một biểu tượng "trái tim rắn" thú vị. Ở ngôi sao Alphard, sự kết hợp giữa màu cam và độ sáng không quá chói chang tạo cảm giác dễ chịu khi quan sát.

Vì sao Alphard là ngôi sao cô đơn?

Người yêu thiên văn sẽ thích thú khi được chứng kiến Alphard mọc lên vào đầu buổi tối cuối tháng 2 và tháng 3, báo hiệu một mùa mới bắt đầu. Ngôi sao Alphard nằm ở phần trên của chòm sao Rắn Nước.

"Nó mọc lên khi màn đêm buông xuống vào thời điểm sau phân điểm tháng 3. Chòm sao này dài đến nỗi toàn bộ hình con rắn không mọc lên cho đến sau nửa đêm vào tháng 3", EarthSky.com mô tả.

Alphard báo hiệu "phần còn lại của con rắn", vốn mọc lên trên bầu trời như một con rắn hổ mang chui ra từ giỏ của người thôi miên rắn. Vào các buổi tối tháng 4, tháng 5 và tháng 6, hình ảnh chòm sao khổng lồ này trải dài trên một phần lớn bầu trời, từ đông nam đến tây nam phía trên dải ngân hà.

Bạn có biết chòm sao Sư Tử và cụm sao nổi tiếng của nó có hình dạng giống như dấu chấm hỏi ngược không? Nếu có, vào một buổi tối tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5, hãy tìm hình dạng dấu chấm hỏi ngược đặc trưng.

Đi tìm ngôi sao cô đơn nổi tiếng trên bầu trời đêm ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Người quan sát sẽ tìm thấy Alphard không xa Regulus, ngôi sao sáng nhất của chòm sao Sư Tử. Alphard không sáng bằng Regulus, nhưng nó có màu cam đặc trưng. Cả Alphard và Regulus đều được biết đến là "trái tim" của các chòm sao gắn với các loài động vật tương ứng.

Từ bán cầu Bắc, bao gồm Việt Nam hãy nhìn về phía nam, vào góc dưới bên phải của chòm sao Sư Tử để tìm Alphard. Từ bán cầu Nam, Regulus sẽ di chuyển theo sau Alphard trên bầu trời đêm.

Giống như Fomalhaut 6 tháng nữa, Alphard được cho là một ngôi sao cô đơn. Nó tỏa sáng như ngọn đèn duy nhất giữa biển sao mờ nhạt trong khu vực bầu trời của nó. Tên tiếng Ả Rập, Alphard có nghĩa là "người cô đơn".