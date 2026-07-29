Tối nay 29.7 ngắm trăng tròn tháng 7: Vì sao còn gọi là 'trăng sấm sét'?

Theo Space.com, tối nay 29.7, mặt trăng tròn tháng 7 còn được biết tới với tên gọi trăng sấm sét sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời từ lúc hoàng hôn và tỏa sáng trong suốt đêm cho đến rạng sáng hôm sau. Đây là cơ hội để người yêu thiên văn quan sát trăng tròn bằng mắt thường.

Trăng tròn tháng 7 còn gọi là trăng hưu, trăng sấm sét ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết trong văn hóa của người bản địa Bắc Mỹ, trăng tròn tháng 7 được gọi là "Buck Moon" (trăng hươu) bởi đây là thời điểm những chú hươu đực bắt đầu mọc cặp nhung mới sau mùa rụng gạc. Dù cái tên mang đậm màu sắc văn hóa dân gian, trăng hươu vẫn là trăng tròn như bao lần khác về mặt thiên văn.

Chuyên gia thông tin trăng vẫn sẽ xuất hiện tròn vằng vặc trên bầu trời vào đêm trước và sau khi đạt cực đại, đối với người ngắm trăng thông thường. Do đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng trong tối nay và ngày mai.

Trăng tròn tháng 7 có nhiều tên gọi

“Trăng tròn tháng 7 có nhiều tên gọi. Một trong những tên gọi phổ biến nhất là trăng hưu nhưng lần trăng này cũng được gọi là trăng sấm sét theo tên những cơn giông bão thường xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới vào thời điểm này trong năm”, chuyên gia thông tin thêm.

Tên gọi trăng hươu, trăng sấm sét được biết tới phổ biến nhưng thực tế trong lịch sử, nhiều nền văn hóa khác nhau đã đặt tên riêng cho cùng một chu kỳ trăng. Dù mang tên gì, trăng tròn tháng 7 vẫn luôn là một trong những đêm trăng sáng và nổi bật nhất mùa hè, có thể làm lu mờ mọi ánh sao trên bầu trời.

Ngày mai 30.7, một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids sẽ đạt cực đại. Hoạt động từ ngày 12.7 đến 23.8 hằng năm, trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Tại Hà Nội, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông. Các vệt sao băng thường dài, chậm và rõ nét, tạo cảm giác "trôi chậm" qua bầu trời hơn là lóe sáng nhanh rồi vụt tắt.

Tuy nhiên, điều kiện quan sát năm nay không thực sự thuận lợi khi mặt trăng chỉ vừa qua pha đầy đủ ngay hôm trước đó, khiến ánh trăng sáng có thể làm lu mờ phần lớn vệt sao băng xuất hiện.