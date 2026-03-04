Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

'Tội phạm nông nổi'

Bảo Huy
Bảo Huy
04/03/2026 06:04 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 thanh thiếu niên về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Nhóm này mang hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn, gặp hai người lạ trên đường liền lao vào tấn công, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Trước đó không lâu, tại Gia Lai, một nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong chỉ vì ghen tuông tuổi học trò.

Những vụ việc tương tự không hề hiếm. Vì sao những xung đột rất nhỏ lại dễ dàng leo thang thành án mạng?

Thực tế cho thấy, nhiều vụ bắt đầu từ va chạm vụn vặt: một ánh nhìn, một lời qua tiếng lại, một mâu thuẫn trên mạng xã hội... Nhưng ở lứa tuổi mới lớn, khi khả năng kiểm soát cảm xúc còn non nớt, nhu cầu khẳng định bản thân lại rất cao, những kích thích nhỏ có thể châm ngòi cho hành vi cực đoan. Có thể gọi đây là một dạng "tội phạm nông nổi" do hành vi bốc đồng, nhận thức mờ nhạt, cảm xúc lấn át lý trí.

Đằng sau sự nông nổi ấy là những khoảng trống xã hội hóa. Gia đình lỏng giám sát và giáo dục cảm xúc. Nhà trường nặng truyền thụ kiến thức, nhẹ rèn kỹ năng giải quyết xung đột. Mạng xã hội khuếch đại tâm lý "giữ thể diện" công khai. Khi bạo lực bị xem như cách chứng tỏ bản lĩnh, ranh giới giữa nóng giận và tội ác trở nên mong manh.

Mặc dù pháp luật hiện hành đã có quy định xử lý người chưa thành niên phạm tội nhưng đó chỉ là bước cuối cùng. Muốn ngăn chặn vấn đề này từ gốc, cần phòng ngừa sớm và can thiệp thực chất.

Trong trường học, phải có cơ chế cảnh báo sớm với học sinh có dấu hiệu bạo lực lặp lại, đồng thời đưa kỹ năng quản trị cảm xúc, giải quyết xung đột vào nội dung bắt buộc. Gia đình cần được đặt lại đúng vai trò là thiết chế kiểm soát đầu tiên, nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm tình cảm mà còn là trách nhiệm pháp lý. Ở cấp cộng đồng, cần siết chặt việc mang theo hung khí nơi công cộng và tăng giám sát các điểm tụ tập ban đêm.

Một thiếu niên có thể rút dao chỉ vì một ánh nhìn, đó không chỉ là lỗi của cá nhân mà còn là những lỗ hổng từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Bịt lại những lỗ hổng ấy mới là cách ngăn "tội phạm nông nổi" ngay từ khi nó còn là một cơn nóng giận.

Tin liên quan

Tội phạm nhắm vào người già

Tội phạm nhắm vào người già

Trong vòng 1 tháng qua, nhiều người lớn tuổi ở Nghệ An đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại.

Tội phạm 'tiến hóa'

Bóp chết từ trứng nước mầm mống tội phạm

Khám phá thêm chủ đề

tội phạm bạo lực tuổi học trò bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận