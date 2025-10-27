Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tội phạm truy nã bị bắt khi đang giao dịch tại ngân hàng

Đức Nhật
Đức Nhật
27/10/2025 19:55 GMT+7

Sau hơn hai năm lẩn trốn vì tội trộm cắp, một bị can trốn truy nã bị công an Gia Lai bắt khi đang giao dịch tại ngân hàng.

Ngày 27.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ một bị can bị truy nã khi người này đang giao dịch tại một ngân hàng.

Khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, nhân viên ngân hàng phát hiện một khách hàng tại phòng giao dịch có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Nguyễn Ngọc Dư (46 tuổi, ở thôn Hội Thành, P.Quy Nhơn Đông), một bị can bị công an khởi tố và trốn truy nã từ năm 2022 về tội trộm cắp tài sản.

Tội phạm truy nã bị bắt khi đang giao dịch tại ngân hàng - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Dư bị truy nã 3 năm trước về hành vi trộm cắp tài sản

ẢNH: TRANG ANH

Nhận được tin báo, lực lượng PC03 nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, mời người này về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Dư thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 4.2022 và khai đã lẩn trốn suốt thời gian qua.

PC03 đã lập biên bản bắt giữ tội phạm truy nã và bàn giao Nguyễn Ngọc Dư cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

