Sức khỏe

Tỏi sống khó ăn, thử cách này để vẫn nhận nhiều lợi ích

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
13/04/2026 12:27 GMT+7

Tỏi từ lâu đã là một phần quan trọng trong ẩm thực và y học truyền thống của nhiều quốc gia. Không chỉ được dùng để tăng hương vị món ăn, tỏi còn được xem là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe.

Khi được nướng, tỏi trở nên dễ ăn hơn và vẫn giữ được nhiều lợi ích đáng chú ý, theo các chuyên gia.

Giảm vị hăng, dễ tiêu hóa hơn

Theo thông tin từ Apollo Hospitals (Ấn Độ), tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có tác dụng chống viêm và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, tỏi sống có thể gây kích ứng dạ dày ở một số người.

Tiến sĩ Rupali Datta, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết: Khi nướng, tỏi trở nên dịu hơn, giảm mùi hăng và dễ tiêu hóa hơn, nhưng vẫn giữ được nhiều chất chống oxy hóa có lợi.

Khi nướng, tỏi giảm mùi hăng, dễ tiêu hóa hơn, vẫn giữ được nhiều chất chống oxy hóa có lợi

Hỗ trợ tim mạch và huyết áp

Một trong những lợi ích nổi bật của tỏi là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo Fortis Healthcare (Ấn Độ), tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh như allicin, diallyl disulfide và S-allyl cysteine, có khả năng giúp giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Ashutosh Gautam, chuyên gia y học tại Ấn Độ, cho biết tỏi - kể cả khi nướng - vẫn chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và bảo vệ mạch máu nếu được sử dụng điều độ.

Tăng cường miễn dịch

Tỏi nướng cũng góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch nhờ chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, selenium và các hợp chất lưu huỳnh. Theo các chuyên gia tại Apollo Hospitals, việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn có thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong thời điểm thời tiết thay đổi.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Không giống tỏi sống dễ gây nóng rát, tỏi nướng “nhẹ” hơn với dạ dày. Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng tỏi nướng vẫn giữ được một số đặc tính prebiotic, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và cải thiện tiêu hóa.

Ăn thế nào để tốt nhất?

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên ăn 1 - 2 tép tỏi nướng, kết hợp với chế độ ăn cân bằng.

Ngoài ra, cần tránh nướng tỏi ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu vì có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Nói cách khác, tỏi nướng là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tận dụng lợi ích của tỏi nhưng không chịu được vị hăng của tỏi sống. Khi dùng đúng cách, đây có thể là một bổ sung đơn giản nhưng hữu ích cho sức khỏe hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

tỏi nướng lợi ích của tỏi nướng Tim mạch huyết áp Hệ miễn dịch Lưu huỳnh chất chống oxy hóa
