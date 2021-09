Bất ngờ nửa đêm ra văn bản

S áng 20.9, nhiều người dân tại Đồng Nai bất ngờ trước Văn bản 11339 của UBND tỉnh, được ký ban hành lúc nửa đêm (23 giờ 32 ngày 19.9, có hiệu lực lúc 0 giờ ngày 20.9) về siết chặt kiểm soát đi lại giữa các vùng (xanh, đỏ, vàng, cam) trong trạng thái bình thường mới.

Đáng chú ý, văn bản này siết chặt hơn so với các văn bản đã ban hành trước đó trong kế hoạch nới lỏng giãn cách, từng bước mở cửa kinh tế. Theo đó, vùng xanh được nới lỏng theo tỷ lệ tiêm vắc xin (dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1 thì áp dụng Chỉ thị 15, từ 60 - 70% áp dụng Chỉ thị 19 và trên 70% áp dụng bình thường mới). Người dân ở vùng đỏ, cam, vàng tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và yêu cầu ở yên trong nhà. Việc lưu thông, đi lại không chỉ theo hướng dẫn của Văn bản 11339 nói trên, mà còn theo “ma trận” các Văn bản 10569 (ngày 31.8), 10616 (ngày 4.9) và 10856 (ngày 8.9) của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cho dù trong tình huống khẩn cấp nào đi chăng nữa, một văn bản hành chính ban ra có tác động tới nhiều người, cũng cần có “khoảng thở” để người dân, các bên liên quan thẩm thấu, thấy được cái gì ổn, cái gì chưa hợp lý, từ đó chọn được phương án tối ưu.

Giải thích lý do vì sao sau ngày 20.9 địa phương thông báo nới lỏng, nay lại yêu cầu siết chặt hơn, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết những ngày qua số ca nhiễm Covid-19 tại địa phương không giảm, ngày nào cũng gần 1.000 ca. Do vậy, việc kiểm soát lưu thông phải thực hiện theo nguyên tắc nới lỏng từng bước.