Để tội phạm không còn đất sống

amera an ninh đã ghi lại cảnh 20 côn đồ bao vây trước cổng căn nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), trong đó hơn 10 tên côn đồ cầm mã tấu , gạch đá ngang nhiên mở cổng, xông vào đập phá tan hoang cửa kính trong nhà, ô tô khiến một người trong nhà bị mảnh kính vỡ văng gây thương tích.

C

Sự việc này xảy ra đêm 26.2; nạn nhân được cho là một chủ tịch HĐQT công ty bất động sản... liên quan đến nợ nần. Đây là vụ giang hồ đại náo nhà dân thứ 2 liên tiếp cùng trên địa bàn phường Mỹ An chỉ trong vòng nửa tháng qua. Rạng sáng 11.2, nhà dân đường An Thượng 6 gần đó cũng bị tạt chất bẩn. Trong năm 2019, mặc dù một số vụ việc nổi cộm tương tự đã được công an nhanh chóng truy bắt, nhưng các nghi phạm liên quan, nhất là những kẻ cầm đầu thuê “giang hồ” dường như không e sợ.