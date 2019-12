Sau 'chiến dịch' thì sao?

Đơn cử bắt đầu từ ngày 1.12, cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trước đó không lâu, dịp khai giảng năm học mới, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cũng tổ chức thực hiện tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Giao thông là một trong những ngành có nhiều nhất các kế hoạch như thế này.