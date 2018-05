Ta tự hại mình

Ban đầu chúng ta nhập thịt vì chăn nuôi trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, nhất là đối với thịt bò, gà.

Nhưng càng ngày, lượng thịt nhập càng tăng. Năm 2017, chúng ta đã chi hơn nửa tỉ USD nhập khẩu thịt các loại. Đáng nói là ngay cả thời điểm trong nước thịt heo, gà mất giá, ế ẩm thì lượng thịt nhập vẫn tăng. Những tháng đầu năm 2018, câu chuyện thịt nhập giá rẻ gây sức ép cho ngành chăn nuôi trong nước lại được đặt ra.

Vấn đề không còn là trong nước thiếu thịt mà là nhiều gia đình chuyển sang sử dụng thịt nhập khẩu vì lo sợ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm với thịt nội. Mới hôm qua ở Đồng Nai, Đội kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y và kiểm dịch động vật H.Thống Nhất đã bắt quả tang 2 cơ sở giết mổ heo lậu.Trước đó một ngày, đoàn kiểm tra liên ngành số 2, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm TP.HCM phát hiện xe chở 46 con heo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM có biểu hiện lâm sàng nghi sử dụng thuốc an thần và bơm nước vào đường tiêu hóa. Đáng nói, số heo này có đầy đủ giấy kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi thú y Bà Rịa-Vũng Tàu cấp và vòng truy xuất nguồn gốc do Sở Công thương TP.HCM cấp.