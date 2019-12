'Tôi yêu Tổ quốc tôi' từ thuở ấy

Những trận càn quét, bắt bớ, chết chóc, cháy nhà xảy ra như cơm bữa.Nhà không còn, mẹ và các em tôi phải sống trong hầm.

Thế mà nhóm thiếu nhi chúng tôi vô tư, không đêm nào không lên động cát cao, nghêu ngao học hát với mấy chú bộ đội.

Các chú vẽ trên cát hình chữ S, nói đây là đất nước Việt Nam thống nhất, giải thích cho chúng tôi nghe, đây là Tổ quốc Việt Nam ngàn năm văn hiến! Nhiều năm sau này tôi mới hiểu, hình ảnh chú bộ đội gánh nước giúp ông bà nội, giúp làm nông, giúp các em làm bài tập, dạy hát... đã giúp chúng tôi hiểu và dần dần biết về cách mạng, về tình yêu Tổ quốc...

Phải đi và về đúng trong đêm. Nếu có địch thì đánh địch mà đi. Trời không trăng, không sao, thằng đi sau sờ lưng thằng đi trước. Đi giữa đám đất cày, ngã lên ngã xuống.

Tình yêu Tổ quốc ở thế hệ chúng tôi đã lớn lên một cách bình dị nhưng mạnh mẽ và đau đáu một lòng quyết tâm vì độc lập, tự do. Ngày hôm nay chúng ta trong công cuộc lao động sáng tạo trong hòa bình xây dựng, nhưng không một phút lơi tay gìn giữ non sông. Cái giá hòa bình là rất đắt. Càng trân quý hòa bình bao nhiêu, thanh niên càng phải dốc sức bấy nhiêu cho công cuộc lao động sáng tạo nên một xã hội mới ấm no, tự do và hạnh phúc, như lời Bác Hồ đã dạy: thanh niên là rường cột nước nhà.