Tự soi để xấu hổ

Mặc dù tuổi cao, được hỗ trợ các chế độ dành cho hộ nghèo nhưng cụ Mơ vẫn xin ra khỏi diện hộ nghèo với lý do: “Vì nhiều người còn khổ hơn tôi”. Từ câu chuyện của cụ Mơ, “phong trào” viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã lan rộng cả nước, góp phần cổ vũ động viên người nghèo trên cả nước vươn lên thoát nghèo. Tại H.Lục Ngạn (Bắc Giang), trong tháng 10.2019 có 43 hộ viết đơn xin “thôi nghèo”. Chỉ riêng xã Môn Sơn, H.Con Cuông (Nghệ An) có 15 người làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Từ tỉnh khó khăn ở miền núi phía bắc như Điện Biên, đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum, Long An... đến nay đã có hàng trăm lá đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo