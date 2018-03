Để tránh thảm họa như Carina Plaza, 'đừng xức dầu, cạo gió'

N gười chết và bị thương đa phần do ngạt ở các tầng thấp. Vụ tai nạn được coi là thảm họa đã rung hồi chuông báo động đỏ về an toàn phòng cháy chữa cháy và chất lượng các chung cư, không chỉ tại TP mà còn cả nước. Điệp khúc “Mất bò mới lo làm chuồng” lại có dịp phô diễn ồ ạt. Nào là tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Nào là rà soát các quy định về an toàn. Nào là củng cố Ban Quản lý và Ban Quản trị. Nào là mua sắm các trang thiết bị thoát hiểm…



Qua thông tin báo chí, thảm họa này có thể tránh được, nếu…

Ban Quản lý làm việc tích cực và hữu hiệu hơn. Cư dân đã nhiều lần phản ảnh. Từ việc hệ thống báo cháy hư hỏng đến việc tùy tiện sử dụng cầu thang thoát hiểm. Thậm chí lấy đá chèn chốt để thoải mái ra vào... Cư dân biến căn hộ thành nơi làm việc, huấn luyện bán hàng đa cấp, thành kho chứa hàng hóa...

Tâm lý “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là phổ biến. Không ít cư dân, thoải mái và tùy tiện, mang theo văn hóa miệt vườn hoặc nhà phố, nhếch nhác vào chung cư. Chuyện tham gia sinh hoạt, nghe phổ biến các thông báo, thông tin được chăng hay chớ, không chú tâm và chưa bao giờ xem đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Một số cư dân tích cực, thấy chuyện sai trái, có phản ánh, báo cáo nhưng chưa đủ quyết liệt. Có tâm lý ngại đụng chạm, sợ “gây thù chuốc oán” không cần thiết. Nhiều lúc, nhắm mắt làm ngơ vì cho đó không phải là trách nhiệm của mình.

Căn hộ chung cư là nét đặc thù và phổ biến của cư dân khắp thế giới. Vừa tiết kiệm đất, vừa an ninh và văn hóa, bớt ồn ào, khói bụi và dễ quản lý. Tuy nhiên, thực trạng chất lượng, an toàn cháy nổ lẫn an ninh trật tự của nhiều chung cư, kể cả gắn mác “cao cấp” và cao cấp thật, rất đáng lo ngại. Nạn nhà tầng trên xả rác, tàn thuốc, hắt nước… xuống các tầng dưới, khá phổ biến. Chó mèo, chim chóc; dù bị nghiêm cấm vẫn vô tư nuôi thả, kể cả chó becgie; tổ chức ăn nhậu ồn ào ở hành lang các chung cư bình dân hay khu vực hồ bơi các chung cư cao cấp vẫn xảy ra như cơm bữa…

Để chặn đứng thảm họa chung cư tương tự Carina Plaza, ngoài việc xử phạt nghiêm minh để răn đe, cần có những giải pháp căn cơ, thay vì “xức dầu hay cạo gió” cho bệnh nan y kiểu “khẩn trương rà soát hệ thống phòng cháy chữa cháy”. Hoặc ra quân, diễu hành, hưởng ứng rầm rộ. Sau đó, đâu lại vào đấy. Mọi thứ đều là anh em của dòng họ “Vũ Như Cẩn”. Phải thay đổi cách quản lý, từ trên xuống dưới, bắt đầu từ nhận thức.

Trước hết là việc thẩm định năng lực của các chủ đầu tư. Chấm dứt tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”; chỉ có quan hệ chứ không có năng lực tài chính. Thực hiện chế độ truy cứu trách nhiệm của người cấp giấy phép, nếu chủ đầu tư làm tổn hại quyền lợi của người dân và của xã hội. Sàng lọc những nhà đầu tư chụp giựt, rút giấy phép, thậm chí cấm kinh doanh vĩnh viễn những chủ đầu tư sai phạm nghiêm trọng.

Với thực trạng các chung cư hiện nay, chỉ cần thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ; các nội quy chung cư là có thể giảm được 60% tai họa. Nâng cao ý thức của người dân, xây dựng nếp sống văn minh chung cư. Ban Quản lý và Ban Quản trị chung cư phối hợp chặt chẽ, giám sát và kiểm tra; nhắc nhở cư dân thực hiện nội quy. Các cư dân khi vào ở phải ký bản cam kết thực hiện nội quy chung cư. Những việc này nếu làm tốt, sẽ giảm tiếp được 30% tai họa. Tổ chức định kỳ sinh hoạt cư dân. Dành toàn bộ tiền lời cho thuê các màn hình quảng cáo trong chung cư để thông tin và tuyên truyền về nội quy, nếp sống văn minh, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, hướng dẫn cách thoát hiểm khi gặp sự cố.

Chính quyền địa phương phải chủ động trong việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm. Xác định trách nhiệm chính quyền địa phương và vai trò cá nhân lãnh đạo khi để xảy ra tai họa. Các đài phát thanh, truyền hình; cần dành thời lượng nhất định cho việc tuyên truyền những nội dung chống các thảm họa tương tự. Ủy ban Phòng chống thiên tai, thảm họa cùng với Hội Chữ thập đỏ các cấp, có kế hoạch và lộ trình; phổ cập chương trình sơ cấp cứu cho toàn dân. Trước hết là cho các chung cư, các khu dân cư. Đưa chương trình này vào trường học. Học sinh Việt Nam biết bơi trước khi học ngoại ngữ và được học sơ cấp cứu trước khi học năng khiếu. Bơi và sơ cấp cứu là kỹ năng căn bản và quan trọng nhất trong cuộc sống.

Mọi nhân tai đều có thể phòng chống. Nếu không thay đổi triệt để, những thảm họa tương tự Carina Plaza vẫn chực chờ, rình rập và xảy ra bất kỳ ở đâu và bất cứ lúc nào.

Khi những quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ… bị vứt bỏ thì thần chết sẽ có mặt. Khi mỗi người coi khinh mạng sống và cả tài sản của mình, của đồng loại, thì tai họa sẽ ập đến và điểm danh không thương tiếc.

Đừng để những người dân vô tâm và vô tội chết tức tưởi, oan ức vì những nguyên nhân lãng nhách, vì sự vô trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan.