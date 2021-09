Nới giãn cách, tiến đến cuộc sống 'bình thường mới'

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi viết bài này với mục đích mang đến các bạn chút vui tươi để vượt qua những ngày phiền muộn do dịch bệnh Covid -19 bùng phát lần này.

Hôm nay báo in Thanh Niên đem biết bao nhiêu yêu thương của công chúng trở lại. Hy vọng những cải tiến về nội dung và về trình bày được đội ngũ báo in Thanh Niên trong 18 ngày tạm dừng phát hành vừa qua sẽ giúp báo in Thanh Niên phụng sự bạn đọc tốt hơn nữa, đáp đền kỳ vọng và tình cảm của bạn đọc trọn vẹn hơn nữa.