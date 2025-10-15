Tốn 65 triệu đồng, mũi hoại tử vì tin thầy phong thủy đổi vận

Qua khai thác bệnh sử, chị K. cho biết chị tình cờ thấy quảng cáo trên mạng xã hội về "xăm chỉ tay phong thủy - đổi vận, hút tài lộc tức thì" chỉ với 200.000 đồng. Khi đến cơ sở, thay vì xem chỉ tay như quảng cáo, người chủ tự xưng là "thầy phong thủy" và phán "mũi thấp thì vận nghèo, môi mỏng duyên không bền, mắt sụp là tướng khổ".

Từ những lời "phán mệnh" đó, chị bị dẫn dụ thực hiện hàng loạt dịch vụ "thẩm mỹ đổi vận" với chi phí lên đến 65 triệu đồng, bao gồm luồn chỉ nâng mũi, cấy chỉ rãnh mũi - má, treo chân mày, xăm mày "mở vận", phun môi "đổi duyên"; căng chỉ thái dương, nâng đuôi mắt, xóa nhăn...

'Mũi hoại tử, sưng đỏ là dấu hiệu cơ thể thải độc, tướng đang chuyển vận'

Người làm tự nhận "đã học phép", yêu cầu chị cung cấp ngày tháng năm sinh để "làm lễ cúng bà" cho linh nghiệm. Khoảng 10 ngày sau can thiệp, mũi chị bắt đầu sưng đỏ, đau nhức, chảy dịch. Tuy nhiên, mỗi lần quay lại phản ánh, cơ sở này lại thao túng tâm lý khách hàng, giải thích rằng đấy là dấu hiệu cơ thể thải độc, tướng đang chuyển vận và tiếp tục tiêm thêm mỡ vào vùng mũi.

Hai tuần sau, vùng mũi chuyển màu đen tím, lan rộng. Khi quay lại yêu cầu xử lý, cơ sở đã biến mất. Chị K. rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi đến mức không dám trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ đến khi vùng mũi đau nhức dữ dội, chảy dịch và bắt đầu hoại tử lan rộng, chị mới gắng gượng tìm đến Bệnh viện JW Hàn Quốc để chữa trị.

Mũi hoại tử, sưng tấy sau nâng mũi đổi vận ẢNH: T.D

Bác sĩ khẩn cấp nạo mô hoại tử cứu chiếc mũi "cháy xém"

Ngày 15.10, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, vùng da dọc sống mũi viêm đỏ lan tỏa, phù nề và xuất hiện ổ hoại tử trung tâm màu đen, kèm thâm nhiễm mô xung quanh. Đây là dấu hiệu điển hình của thiếu máu cục bộ mô mũi do tắc mạch hoặc nhiễm trùng hoại tử mô mềm. Biến chứng này là hậu quả của việc luồn chỉ không rõ nguồn gốc, cộng với việc bơm chất lạ trôi nổi.

Trong quá trình xử lý, ê kíp phát hiện bên trong mũi bệnh nhân toàn dịch lợn cợn, nhiễm trùng ăn sâu vào nền xương, thông sâu vào khoang vách ngăn. Mỗi lần bác sĩ tiến hành bơm rửa và hút lọc, hàng loạt mô hoại tử, sợi chỉ tan chảy không rõ nguồn gốc cùng mỡ vón cục được lấy ra liên tục - cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn ra trong thời gian dài.

Cấu trúc sụn mũi bị phá hủy gần như toàn phần, niêm mạc bên trong sưng phồng và dính chặt. Ê kíp phải vừa làm sạch, vừa kiểm soát chảy máu, vừa dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ liền để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

"Chúng tôi đã gặp nhiều ca biến chứng, nhưng hiếm có trường hợp nào tổn thương sâu và lan tỏa như vậy. Chỉ cần chậm thêm vài ngày, bệnh nhân có thể mất luôn phần mũi, thậm chí ảnh hưởng đến thị giác và đường thở", bác sĩ Tú Dung chia sẻ.