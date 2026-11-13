Tôn Đông Á chính thức lên sàn chứng khoán TP.HCM với mã GDA

Ngay phiên mở cửa, cổ phiếu GDA giao dịch tại vùng 12.600 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 600 đồng, tương ứng vốn hóa đạt hơn 1.878,6 tỉ đồng. Đây không chỉ là dấu mốc mới trên thị trường chứng khoán, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp sau gần 30 năm hoạt động.

Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung đánh cồng khai trương giao dịch chính thức mã GDA tại HOSE sáng 12.11 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Được thành lập năm 1998, Tôn Đông Á hiện sở hữu 2 nhà máy tại Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1, có tổng công suất tôn 800.000 tấn/năm. Sản phẩm được phân phối qua hơn 1.700 đại lý trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và đang bước vào chu kỳ đầu tư mới, khi các nhà máy hiện hữu luôn vận hành ở mức công suất cao. Định hướng của doanh nghiệp không chỉ là gia tăng sản lượng, mà còn chuyển dịch sang các dòng thép chất lượng cao, chuyên biệt.

Việc niêm yết trên HOSE, theo Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung sẽ giúp công ty mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn, mở rộng kết nối với cộng đồng đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín thương hiệu Tôn Đông Á cũng như doanh nghiệp Việt hội nhập. "Tôn Đông Á tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và giá trị gia tăng cho cổ đông làm trọng tâm; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Tôn Đông Á vươn xa hơn tại thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành thép VN", ông Trung khẳng định.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư khoảng 3.000 - 3.500 tỉ đồng, tập trung vào thép cán nguội và thép mạ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện danh mục sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Cùng với các dự án trong nước, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhà máy tại Indonesia và dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý 2/2027, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á và đa dạng hóa thị trường.