Tôn vinh 10 gương mặt Công nhân Việt Nam tiêu biểu

Tối nay 24.10, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Chương trình "Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026".

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu tại chương trình ẢNH: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, đánh giá cao việc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện ý nghĩa, đồng thời chúc mừng 10 công nhân tiêu biểu được tuyên dương.

Theo ông Chiến, công đoàn, công nhân và người lao động có vai trò, sứ mệnh quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, người lao động hăng say lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Để phát huy những kết quả đạt được, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần đẩy mạnh học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ, chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Chiến cho biết, trong 61 hồ sơ vượt qua vòng sơ loại đề nghị khen thưởng, có 40 hồ sơ, chiếm 66%, thuộc nhóm tiêu biểu về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực của đội ngũ công nhân.

Công đoàn phải thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động

Để tiếp tục đổi mới thực chất tổ chức và hoạt động công đoàn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, lấy quyền lợi người lao động làm trung tâm. Mọi chương trình, kế hoạch cần làm rõ người lao động được hưởng lợi gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ và tiếng nói nào được lắng nghe.

Công đoàn phải thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động, đồng thời là đối tác đồng hành có trách nhiệm trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, khơi dậy tinh thần vượt khó, phát huy sáng kiến và kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, gắn bó với đoàn viên, công nhân", ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

ẢNH: HẢI NGUYỄN

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình tuyên dương năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lao động.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động trên cả nước, qua quá trình phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc thuộc 5 nhóm lĩnh vực để vinh danh.

Mỗi công nhân được tuyên dương là một câu chuyện truyền cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần kỷ luật, sức sáng tạo và lòng nhân ái. Những tấm gương này được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.