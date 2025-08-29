Tôn vinh thành tựu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững

Tham dự lễ khai mạc còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm ẢNH: V.G

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30.8.2024, Trung tâm Triển lãm quốc gia được khởi công xây dựng tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy.

Chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup đã tập trung thi công "thần tốc, táo bạo" với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Công trình có quy mô lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Triển lãm quốc gia có hơn 304.000 m2 diện tích trong nhà, 200.000 m2 diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại. Quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc top 10 trung tâm, hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới.

Điểm đặc biệt là hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56 m, đường kính 360 m, khối lượng lên tới 24.000 tấn do VN tự sản xuất, tự thiết kế, tự thi công theo mô phỏng mai rùa. Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc VN.

Khẳng định tiềm lực, vị thế VN trên đường đổi mới

Theo Thủ tướng, triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế VN trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo…). Đặc biệt có nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc VN.

Trong đó, nổi bật là khu vực trung tâm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước - Con người" về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người VN.

Ngoài ra, không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế" về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ; không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân VN với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do VN nghiên cứu, chế tạo và cải tiến. Trung tâm triển lãm đã dành toàn bộ tòa nhà mang tên "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" để thể hiện không gian văn hóa đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.

Tại gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, nhiều người dân đến trải nghiệm lái xe thực tế ảo, vượt Trường Sơn vận tải hàng vào Nam, tái hiện tinh thần "tiểu đội xe không kính" năm xưa. Gian trưng bày của Bộ Tài chính trưng bày hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật về ngành, phản ánh hành trình từ những ngày đầu dựng nước, kháng chiến đến công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay.

Bộ Xây dựng giới thiệu thành tựu trong 2 phân khu chủ đề "Kiến tạo phát triển" và "Khát vọng bầu trời". Điểm nhấn là các mô hình, sa bàn, thiết kế 3D về công trình xanh, năng lượng sạch, ứng dụng khoa học - công nghệ cao.

Sáng qua, các lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm không gian triển lãm do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức. Với chủ đề "Kiến tạo, phát triển", không gian triển lãm được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ VN và hình tượng hoa sen. Mỗi cánh sen thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ VN - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển. Các cánh sen còn lại gắn với 5 tổ chức chính trị - xã hội thuộc MTTQ VN, gồm công đoàn, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên.

Nằm trong không gian triển lãm của MTTQ VN, khu trưng bày của Đoàn TNCS HCM thể hiện chủ đề "Tuổi trẻ VN tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", được thiết kế dựa trên hình tượng cánh hoa sen, nhằm khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gian trưng bày được bố trí thành 4 khu vực, trong đó phần đầu cánh sen là màn hình LED giới thiệu các "sản phẩm số" nổi bật của Đoàn TNCS HCM, gồm: Bảo tàng số Tuổi trẻ VN, Bảo tàng Bác Hồ với thanh niên và công cụ AI của Đoàn.

Ngay sau màn hình LED là những thông tin cơ bản về Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp thanh niên VN, Hội Sinh viên VN, Đội TNTP HCM, các danh hiệu cao quý mà Đoàn đã đón nhận trong gần 95 năm xây dựng và trưởng thành, các kỳ đại hội Đoàn toàn quốc... Bên cạnh đó là khu vực giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất cho các giai đoạn lịch sử của Đoàn TNCS HCM. Khu vực trung tâm của khu trưng bày giới thiệu các hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ năm 2022 đến nay.