Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước

Văn Chung
Văn Chung
Theo TTXVN
11/05/2026 16:29 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới.

Sáng 11.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá tình hình, định hướng nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi họp

ẢNH: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có trọng tâm, có đề xuất cụ thể, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra; phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc, để không đánh giá chung chung.

Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. 

Công tác Đảng và công tác nhà nước có chức năng, thẩm quyền, quy trình, hình thức văn bản, trách nhiệm khác nhau, không chia cắt cơ học, tuyệt đối không được chồng chéo, liên thông nhưng không lẫn vai, thống nhất nhưng không làm thay, rõ đầu mối nhưng phải không tạo thêm tầng nấc, nhanh nhưng phải đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ; phải xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó chủ tịch nước. 

Việc phân công phải rõ hơn, chặt hơn, phù hợp hơn. Văn phòng phải có lực lượng đủ mạnh để phục vụ Phó chủ tịch nước nhưng không để hình thành một tuyến công việc riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước; quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đảm bảo chuẩn mực, uy tín nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. 

Văn phòng Chủ tịch nước phải đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, bảo mật và theo dõi kết quả. Cùng đó, phải giữ nghiêm kỷ luật thông tin bảo mật và liêm chính công vụ, tuyệt đối không sử dụng thông tin công vụ không đúng mục đích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần có năng lực phân tích, năng lực tổng hợp, năng lực phản biện, năng lực dự báo và năng lực làm việc liên ngành. 

Đảng ủy, Văn phòng Chủ tịch nước phát huy mạnh hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan Đảng ủy, không chỉ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát xây dựng, đoàn kết nội bộ mà phải trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu đổi mới phương thức làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở Hà Nội xây dựng xã, phường XHCN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở Hà Nội xây dựng xã, phường XHCN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội cần chọn một địa điểm để xây dựng một phường, một xã xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó đúc rút kinh nghiệm về mô hình này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khó khăn của công nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Khám phá thêm chủ đề

Tổng bí thư chủ tịch nước Văn phòng quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận