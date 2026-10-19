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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    theo TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ từ ngày 19 - 24.10.

    Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, ngày 19.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ từ ngày 19 - 24.10.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

    ẢNH: TTXVN

    Tham gia đoàn chính thức có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang...

    Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

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    Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm tương đồng về định hướng chiến lược.

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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm eu Bỉ

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