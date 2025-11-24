Tổng Bí thư: Có vi phạm lặp đi lặp lại thời gian dài nhưng chậm phát hiện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII, sáng 24.11, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là: càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết liệt, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư chỉ rõ, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, việc tự kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện tốt; giám sát thường xuyên còn yếu, có những vi phạm lặp đi, lặp lại nhiều lần trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện; năng lực một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa theo kịp yêu cầu mới; việc theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra có nơi còn thiếu quyết liệt, nhiều vi phạm đã được chỉ ra nhưng chậm khắc phục…

Tổng Bí thư yêu cầu cần sớm được khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu không để "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được ẢNH: TTXVN

Không để "khoảng trống", "vùng tối" không vươn tới được

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư đề nghị, kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định; giám sát việc giải quyết những vấn đề "nóng" mà dư luận xã hội quan tâm như việc vận hành của hệ thống chính trị và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và cấp địa phương…

Hướng tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu

Tổng Bí thư lưu ý, tập trung xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Cùng đó, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, nhất là ở các xã, phường.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa; đồng thời phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn, xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới "kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu".

Tăng cường phối hợp và liên thông thông tin giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với các tổ chức đảng trong xử lý những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm.