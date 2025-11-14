Tổng Bí thư: Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời

Tối 14.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam P.Thượng Cát (Hà Nội) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và chung vui cùng nhân dân P.Thượng Cát.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của P.Thượng Cát ẢNH: TTXVN

Dự chương trình còn có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…

Đại đoàn kết toàn dân tộc là di sản vô giá

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta, đất nước ta.

Dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công", Tổng Bí thư khẳng định đó là chân lý, là phương châm hành động, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của hồn thiêng sông núi, của Tổ quốc gửi đến từng người trong chúng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhân dân P.Thượng Cát trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ẢNH: TTXVN

Chia sẻ với bà con nhân dân về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư cho biết, sự ủng hộ của tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, trong "sắp xếp lại giang sơn" là động lực, là nguồn sức mạnh vô song để Đảng vững tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, triển khai quyết liệt các đường lối, chính sách, đặc biệt là nội dung các nghị quyết mà Đại hội Đảng lần thứ XIII và các đại hội của Đảng trước đó đã đề ra.

Để tinh thần đoàn kết đi vào đời sống hằng ngày, để thành kết quả có thể đo đếm được, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thực hiện "dân là gốc". Theo đó, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Tăng cường đối thoại công khai, minh bạch; lắng nghe để điều chỉnh kịp thời. Thành công là sự hài lòng của nhân dân.

Cạnh đó, cần kỷ cương, liêm chính. Thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Khi niềm tin được củng cố, đoàn kết tự khắc bền chặt, nội lực sẽ được nhân lên…

Cùng đó là bộ máy tinh gọn; khơi thông nguồn lực để phát triển. Tháo ách tắc pháp lý, nâng cấp hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm; bảo vệ người yếu thế, chăm lo cho người già, trẻ nhỏ, quan tâm cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình trong mỗi cộng đồng.

Đối với mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế cần được kết nối chặt hơn, rộng hơn qua các hoạt động…

"Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội. Gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tỏa ra sức mạnh và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị và truyền thống đại đoàn kết của nhân dân ta", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm chung vui cùng nhân dân P.Thượng Cát tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ẢNH: TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ

Đoàn kết là hơi thở, nhịp sống hàng ngày

Theo Tổng Bí thư, đoàn kết rất gần gũi, rất đời thường, là hơi thở, nhịp sống hàng ngày. Ở địa phương, hãy coi sự hài lòng của người dân là thước đo mọi quyết định. Ở doanh nghiệp, công trường, xưởng máy, hãy coi sự liêm chính, thu nhập của người lao động là vốn quý, là sức sống của doanh nhân…

Hãy khắc ghi và lan tỏa tinh thần "5 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung); và "3 cùng" (cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng). Nếu thực hiện như vậy là chúng ta đã góp một viên gạch bền chắc vào ngôi nhà đại đoàn kết Việt Nam.

Với các địa phương, cơ sở, nơi diễn ra mọi hoạt động của đời sống xã hội hằng ngày, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải dân chủ, công khai, minh bạch; phải xây dựng văn hóa nghĩ đúng, nghĩ xa, nghĩ cùng dân, nghĩ vì dân; phải nói thẳng, nói thật, nói gọn; phải làm nhanh, làm chắc; làm đến nơi đến chốn... phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phường Thượng Cát, TP.Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, việc gì có lợi cho dân thì làm hết sức, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đích đến là bộ máy tinh gọn hơn, phục vụ tốt hơn, chi phí xã hội thấp hơn, cơ hội phát triển cao hơn.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta bước vào giai đoạn mới với không ít thử thách. Nhưng càng khó, đoàn kết càng tỏa sáng. Một dân tộc đã đi qua chiến tranh vệ quốc, vượt qua những năm tháng bao cấp gian nan, tạo kỳ tích đổi mới, dân tộc ấy, khi đồng lòng, chắc chắn sẽ vươn tới những đỉnh cao mới.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11, Tổng Bí thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hãy cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay… Tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 mà nhân dân đang mong chờ.

"Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức: Đoàn kết để chiến thắng khó khăn. Đoàn kết để đi tới thành công. Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời", Tổng Bí thư nhấn mạnh.