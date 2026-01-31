Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Theo TTXVN, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhìn lại thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian qua, từ đó làm rõ hơn những lựa chọn chiến lược và hướng đi phù hợp để tinh thần Điện Biên Phủ thực sự trở thành động lực phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc ẢNH: VŨ LỢI

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua, Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra một số hạn chế và nhấn mạnh, nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên sẽ khó tạo ra bứt phá.

Tổng Bí thư đề nghị, trong giai đoạn tới, tỉnh cần kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, có trình độ, có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhiệt huyết, trách nhiệm. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp phải được triển khai nghiêm túc, để nhân dân cảm nhận được sự chuyển biến của chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phải được triển khai ở cấp cơ sở, cấp chi bộ, đảng bộ, cấp xã, cấp tỉnh.

Cạnh đó, phải chú ý phát triển các hạ tầng về giao thông, hạ tầng số, công nghệ, dữ liệu. Mọi ngành đều có trách nhiệm hoàn thiện các dữ liệu vì đó là những nguồn tài nguyên dữ liệu chất lượng đang bị lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ẢNH: XUÂN TƯ

Tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hiệu quả đến từng người dân, giảm bớt các khâu trung gian, để người dân được thụ hưởng. Trong quá trình xây dựng, triển khai các chương trình phải lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân. Điểm đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do đó, phải có tư duy, cách làm mới hiệu quả và phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần thực hiện mục tiêu kết nối với doanh nghiệp, phát triển việc làm ở địa phương; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nếu muốn kinh tế phát triển phải có nguồn nhân lực, trong đó công tác giáo dục và đào tạo phải được chú ý bố trí đủ thầy, đủ trò; chủ động nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là phải đào tạo nguồn nhân lực gắn với các ưu tiên của địa phương.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo; tăng cường, thực hiện chính sách xã hội, hỗ trợ hộ gia đình, đồng bào dân tộc nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh, xóa đói nghèo.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Tổng Bí thư lưu ý, phải giữ vững biên giới để phát triển và phát triển để củng cố biên giới vững chắc; chú ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với yêu cầu trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm cùng với hiệu quả, kết quả thiết thực.

Theo báo cáo của ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,34%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố; toàn tỉnh đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7.365 hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,78%, giảm 3,51% so với năm 2024. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 1,45 triệu lượt khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên ẢNH: XUÂN TƯ

Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt; tư duy quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước chuyển từ hành chính sang kiến tạo phát triển...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã chứng kiến lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Tập đoàn Sun Group; tặng quà tết một số gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo.