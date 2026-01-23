Theo thông cáo, sáng 23.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình hội nghị. Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng, bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư.

Hội nghị nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư, bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII từ tháng 8.2024; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (năm 2024); Bí thư Quân ủy Trung ương (từ tháng 8.2024); Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, tại Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: giáo sư, tiến sĩ Luật học; Đại học An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ngày 22.1.2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 23.1.2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.