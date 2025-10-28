Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tới London, bắt đầu thăm chính thức Anh

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
28/10/2025 15:54 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Anh.

Đúng 7 giờ 05 ngày 28.10 theo giờ địa phương (tức 14 giờ 05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, từ ngày 28 - 30.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới London, bắt đầu thăm chính thức Anh- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới London, bắt đầu thăm chính thức Anh

ẢNH: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Anh có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephan Walton.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng và phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng và đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Anh Stephan Walton lên chuyên cơ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân xuống máy bay, bắt tay các quan chức, cán bộ hai bên, trong sự vui mừng chào đón của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010 - 2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới London, bắt đầu thăm chính thức Anh- Ảnh 2.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay London Stansted, Anh

ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.

