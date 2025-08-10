Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

10/08/2025 07:09 GMT+7

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, sáng 10.8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 - 13.8.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang

Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang

Chương trình cầu truyền hình Dưới cờ vinh quang kết nối 3 điểm cầu Hà Nội - Huế - TP.HCM, tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò tiên phong, thành trì vững chắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

