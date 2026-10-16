Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng bị khởi tố

Ngày 16.10, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, sau khi nhận được quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với ông Nhựt về tội "tham ô tài sản" của Viện KSND thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của DRC, ngày 16.10, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã họp, ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt; lý do miễn nhiệm được nêu là "bị khởi tố". Ông Nhựt đồng thời không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

HĐQT DRC giao ông Nguyễn Xuân Bắc, chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Văn Trung Tâm, thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc, được giao phụ trách điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16.10.

Tối cùng ngày (16.10), nguồn tin Thanh Niên cho biết trước đó DRC nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14.10 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Cụ thể, Viện KSND thành phố Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 3.10.2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đối với ông Nhựt về tội "tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 điều 353 bộ luật Hình sự.

Liên quan đến công tác nhân sự tại DRC, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại DRC, tương ứng 10% vốn điều lệ.

Vinachem đồng thời điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Xuân Bắc (người đại diện vốn chuyên trách của tập đoàn, Chủ tịch HĐQT DRC) từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ công ty.

Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo sau khi tổng giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố vì tội "tham ô tài sản" ẢNH: CTV

Tập đoàn yêu cầu những người đại diện phần vốn phối hợp HĐQT DRC thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Nhựt, đồng thời tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nhựt theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Vinachem cũng yêu cầu khẩn trương triển khai thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và các cơ quan liên quan, nhằm sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, 52 tuổi, thạc sĩ kỹ thuật, có nhiều năm công tác tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng. Ông Nhựt từng đảm nhiệm các vị trí quản lý trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất trước khi giữ chức phó tổng giám đốc từ tháng 12.2015, thành viên HĐQT từ tháng 4.2019 và tổng giám đốc từ tháng 11.2020.