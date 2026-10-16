Công an Đà Nẵng bắt 1 thanh niên cầm kiếm đập phá rồi đăng clip

Ngày 16.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt (31 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Huỳnh Văn Minh Nhựt (bên phải) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: CTV

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook "Văn Quý Lộc" đăng nội dung mà Nhựt cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự người thân của mình.

Sau khi liên lạc yêu cầu chủ tài khoản xin lỗi nhưng không đạt kết quả, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, có những bình luận mang tính thách thức.

Tối 12.10, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm dài khoảng 60 cm đến nơi Văn Quý Lộc (chủ tài khoản Facebook "Văn Quý Lộc") thuê ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong quá trình này, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay lại sự việc, sau đó đăng video lên tài khoản Facebook "Không Cần Biết".

Hai video được đăng lúc 0 giờ 29 phút và 0 giờ 39 phút ngày 13.10, thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ.

Sau đó, Nhựt tiếp tục đến nhà nghỉ T.N (cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn), cầm kiếm la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt.

Sau đó, Nhựt còn tự ý mở cửa, đi lên tầng 2, dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa. Sau khi gặp mẹ của Lộc và yêu cầu Lộc ra gặp nhưng không được, Nhựt rời đi.

Khoảng 8 giờ ngày 13.10, Nhựt quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa nếu Lộc không xin lỗi thì gia đình "phải tự chịu hậu quả".

Sau khi tiếp tục thấy những nội dung trên Facebook mà cho là thách thức mình, Nhựt cầm kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị lực lượng công an triệu tập làm việc.

Các video ghi lại hành vi đập phá tài sản của Nhựt được đăng trên Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ ẢNH: CTV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tang vật tạm giữ gồm 1 cây kiếm, ô tô biển số 43B-307.xx (bị đập vỡ kính chắn gió phía sau), 1 mô tô biển số 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, Nhựt có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nhựt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.