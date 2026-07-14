Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng lừa đảo bỏ trốn vẫn bị tuyên án chung thân

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 14.7, TAND TP.HCM cơ sở 1 đã tuyên án đối với 2 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 430 tỉ đồng tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Sao Vàng).

Bị cáo Hà tại phiên tòa ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, nguyên là Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng, xét xử vắng mặt) bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc, giám đốc, thủ quỹ Công ty Sao Vàng) bị tuyên phạt 16 năm tù. Cả hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường khoảng 237 tỉ đồng cho 407/444 bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng có trụ sở trên đường Ba Cu, phường Vũng Tàu (TP.HCM). Mục đích thành lập công ty để kinh doanh nữ trang và làm đại lý (môi giới) cho các sàn chứng khoán SME của Công ty TNHH chứng khoán Hồng Hối và sàn vàng Phú Gia.

Trang là người sáng lập, quản lý, điều hành thực tế hoạt động của Công ty Sao Vàng, Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư SVS, Công ty cổ phần quản lý quỹ Sao Vàng (Công ty Savacap) và các công ty con khác.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Trang đã kêu gọi các khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với các công ty nói trên với mức lợi nhuận cao (khoảng 22% đến 30%/năm) mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, cam kết bảo toàn vốn và trả lợi nhuận đầy đủ, thậm chí trả lợi nhuận trước cho khách hàng.

Cũng trong giai đoạn này, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng Trang vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của người này trả cho người kia.

Đến tháng 12.2016, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS chấm dứt các hoạt động đầu tư các dự án nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn khách hàng hợp tác đầu tư.

Tháng 6.2017, mặc dù Công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng, thông qua các nhân viên bộ phận dịch vụ, bộ phận khách hàng kêu gọi, lôi kéo khách hàng gửi tiền vào để chiếm đoạt, sử dụng chi trả cho các khách hàng trước đó.

Bằng cách thủ đoạn như trên, Huỳnh Thị Ngân Trang đã chiếm đoạt của 444 khách hàng có đơn tố giác với tổng số tiền gần 430 tỉ đồng.

Hiện Trang đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TP.HCM) đã ra quyết định truy nã.

Đối với Phạm Thu Hà, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016, Hà là cổ đông Công ty Sao Vàng, giữ các chức vụ giám đốc, phó tổng giám đốc, thủ quỹ, trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Sao Vàng, Giám đốc chi nhánh Công ty Sao Vàng tại TP.HCM.

Hà đã tham gia xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, hỗ trợ, giúp sức Trang trong việc điều hành hoạt động Công ty Sao Vàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và giúp chuyển tiền khách hàng đầu tư ra khỏi Công ty Sao Vàng đến cá nhân Trang.

Hà biết rõ các dự án Công ty Sao Vàng đầu tư góp vốn thành lập trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2014 không có doanh thu, lợi nhuận; các hồ sơ chuyển nhượng vốn góp, chứng từ góp vốn cổ đông do Hà lập khống để hợp thức hóa về mặt pháp lý cho Công ty Sao Vàng và các công ty thành viên của công ty này, nhưng Hà vẫn giúp Trang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 444 khách hàng.

Trong đó, Hà trực tiếp trong việc ký hợp đồng với 67 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 24 tỉ đồng.