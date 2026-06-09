Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "tàng trữ tiền giả" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười (Công ty Triệu Nụ Cười).

Vụ án này, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 7 bị can. Trong đó, ông Hồ Quốc Thân, Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và 5 phó tổng giám đốc công ty này gồm: Hà Đình Toàn, Đặng Hữu Mỳ, Đỗ Thu Nga, Hoàng Thị Xuân Dung, Ngô Hùng Cường bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Ba (64 tuổi, trú P.Bảy Hiền, TP.HCM) bị đề nghị truy tố tội tàng trữ tiền giả.

Ông Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cạnh đó, ngày 9.6, Công an Hà Nội cũng cho biết vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Trần Quang (39 tuổi, trú P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM), Hồ Hữu Tường (54 tuổi, trú P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú P.Nghĩa Đô, Hà Nội). Bà Phạm Thị Ba bị khởi tố bổ sung thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười. Khoảng cuối năm 2023, Thân được Quang và Tường tặng đồng tiền lượng tử QFS và giới thiệu đồng tiền này có nguồn từ "tổng bộ", "kho vàng" hay di sản từ 48 nước trên thế giới.... Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền này cần người có đủ "tâm", "trí" và tiền để làm chi phí "thụ hưởng".

Sau đó, Quang và Tường giao cho Ba hỗ trợ Thân trong việc "tiếp cận", "thụ hưởng" nguồn tiền lượng tử trên. Để có tiền phục vụ cho việc "tiếp cận", "thụ hưởng" di sản có giá trị lớn trên, Thân đã thực hiện phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Thân quy định 1 đồng tiền lượng tử cá nhân sẽ quy đổi từ 3,5 - 6 triệu đồng và từ 39 - 52 triệu đồng đối với 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp.

Công an làm việc với những người liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thấy việc phát hành tiền lượng tử QFS TNCVN có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn khách mua "trợ duyên" đồng QFS TNCVN. Theo đó, nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên sẽ được nhận số tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra; tư vấn đối với khách hàng doanh nghiệp, nhân viên sẽ nhận được từ 3 - 5 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra.

Nhằm thu hút khách hàng mua tiền ảo, tháng 4.2024, Thân và các phó tổng giám đốc tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Công an Hà Nội xác định, Thân và đồng phạm đã thu về hơn 34 tỉ đồng từ việc bán tiền lượng tử QFS. Số tiền này, Thân đã chi 11 tỉ đồng cho Quang, Tường và Ba là chi phí "thụ hưởng". Trong đó, Quang nhận 9,7 tỉ đồng, Tường nhận 106 triệu đồng và Ba nhận 1,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội còn xác định Quang được một người cho nhiều tờ USD nên đưa cho Thân 72 tờ và cho Ba 6 tờ. Số tiền này, Quang đưa để dùng vào mục đích tăng niềm tin cho đồng tiền lượng tử QFS. Tuy nhiên, Thân và Ba nhận thức được số tiền Quang đưa là giả nên không sử dụng.

Các bị can đã thành khẩn khai báo. Nhiều bị can đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, trong đó có các phó tổng giám đốc của Triệu Nụ cười và Phạm Thị Ba.