Tổng giám đốc VPBank: Lãi suất sẽ giảm dần trong quý 2

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank ) chiều 22.4 diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank , đã giải đáp nhiều thắc mắc của cổ đông liên quan tới lãi suất huy động và nợ xấu.

Về hiện tượng lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao trong quý đầu năm ở mọi kỳ hạn, theo ông Vinh, nguyên nhân chủ yếu do tình hình thanh khoản trên thị trường tương đối căng thẳng.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác như tăng trưởng tín dụng cao; một số quy định mới có hiệu lực trong quản trị ngân hàng, điển hình là quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Lãnh đạo VPBank nhận định, xu hướng lãi suất huy động cao vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời gian nữa, có thể trong quý 2, đầu quý 3 sẽ giảm dần.

Nhắc tới cuộc họp mới đây giữa tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với lãnh đạo các ngân hàng, ông Vinh cho biết, tinh thần, chủ trương thể hiện rất rõ là sẽ bình ổn lãi suất.

"Tin rằng với những biện pháp của Ngân hàng Nhà nước cùng sự đồng lòng của các ngân hàng, xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ dừng lại. Lãi suất có thể đi ngang trong một thời gian, sau đó giảm dần, từ đó mới tạo ra các điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho nền kinh tế", ông Vinh nói.

Đề cập đến việc lãi suất huy động của VPBank tăng cao thời gian qua, ông Vinh lý giải, nhà băng này có mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao nên tăng lãi suất huy động là cần thiết. Tuy nhiên, tuần qua, VPBank đã giảm lãi suất huy động một số kỳ hạn, dự kiến sẽ tiếp tục giảm tùy theo diễn biến thị trường thời gian tới.

Trước lo ngại của cổ đông về tỷ lệ nợ xấu của VPBank thường cao hơn các ngân hàng khác, ông Vinh khẳng định, nợ xấu gia tăng nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của ngân hàng.

Việc VPBank chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu cao hơn nằm trong mô hình kinh doanh. VPBank là ngân hàng có độ phủ rộng khắp các phân khúc khách hàng từ cao cấp, trung bình đến bình dân.

"VPBank xác định từng phân khúc sẽ có những tỷ lệ nợ xấu khác nhau. Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ nợ xấu chung để đánh giá VPBank hoạt động không an toàn thì không hợp lý. Nhà đầu tư chuyên nghiệp họ cũng hiểu chuyện này. Tất nhiên, chúng tôi luôn đặt mục tiêu làm sao kéo giảm tỷ lệ nợ xấu xuống”, ông Vinh nói.

Sẵn sàng kinh doanh vàng ngay khi được cấp phép

VPBank là một trong 11 doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng tới Ngân hàng Nhà nước.

Ông Vinh cho biết, hiện nhà băng này đã sẵn sàng cho hoạt động kinh doanh vàng miếng, vào cuộc ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Đối với việc tham gia triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản số, VPBank đã cùng 2 cổ đông thành lập Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Theo Tổng giám đốc VPBank: "Sau khi hoàn thiện các thủ tục, được các cơ quan chức năng phê duyệt, chúng tôi sẽ sớm đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ hoàn toàn mới ở Việt Nam. VPBank không kinh doanh tài sản số mà chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số cho các nhà đầu tư".

Năm nay, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỉ đồng, tăng 35% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 34%, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, tăng 40%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dưới 2,5%.



