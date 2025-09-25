Tổng giám đốc WIPO: Việt Nam có 3 việc cần làm cho 'chương phát triển' mới

Hôm nay 25.9, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang đã có ngày làm việc đầu tiên trong chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam (25 - 26.9). Chia sẻ với các nhà báo, ông Daren Tang nhận định, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho một "chương phát triển mới" về đổi mới sáng tạo.

Ông Daren Tang, Tổng giám đốc WIPO và Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc gặp sáng 25.9 ẢNH: QUÝ HIÊN





Đầu tư cho R&D

Theo ông Daren Tang, Việt Nam thực sự đã đạt được một kỳ tích trong nỗ lực thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo. Năm 2013, Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động đánh giá xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do WIPO tổ chức. Khi đó, Việt Nam được xếp thứ 76 GII. Năm nay, Việt Nam xếp thứ 44.

"Trong hơn 10 năm, cải thiện hơn 30 bậc trong báo cáo GII là một thành tích rất hiếm có. Tôi tin rằng thành quả này là nền tảng vững chắc cho một chương phát triển tiếp theo của Việt Nam. Tuy nhiên, để giai đoạn tiếp theo này thực sự là một "chương phát triển" mới, tôi nghĩ Việt Nam có 3 việc cần phải làm", ông Daren Tang nói.

Cụ thể, theo ông Daren Tang: "Thứ nhất, các bạn cần củng cố đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Thứ 2, cần nâng cao, xây dựng năng lực của con người để cụ thể hóa những ý tưởng sáng tạo trở thành những kết quả hữu hình như tạo ra việc làm, sản xuất, dịch vụ…

Thứ 3, làm sao để nền kinh tế không còn lệ thuộc vào sản xuất, lắp ráp, không còn lệ thuộc vào nông nghiệp như ngày trước, mà sẽ phải chuyển sang nền kinh tế trí tuệ".

Ông Daren Tang trả lời phỏng vấn báo chí trong ngày đầu tiên đến làm việc ở Việt Nam, 25.9 ẢNH: HÀ HẢI

Ông Daren Tang ví von việc đầu tư cho R&D như câu chuyện con sông chảy ra biển. Trên đầu nguồn dòng sông chính là R&D (nghiên cứu và phát triển). Nếu đầu tư nhiều cho R&D, nghĩa là có nhiều nước đổ vào sông, thì dòng chảy mới đủ mạnh để vươn ra biển.

Nhưng để dòng chảy hài hòa, đúng hướng thì cần có sự hỗ trợ. WIPO cam kết sẽ giúp các nhà nghiên cứu phát triển ở Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp.

"Chúng tôi có một sáng kiến gọi là Left Market. Với sáng kiến này, chúng tôi hỗ trợ các sinh viên công nghệ trong các học viện, trong các nhà trường, giúp họ có thể đưa ra được thị trường, tạo ra những sản phẩm từ khi trên ghế nhà trường để kết nối với các doanh nghiệp. Như vậy, quyền sở hữu trí tuệ thật sự sẽ trở thành cầu nối, là một phần của hệ sinh thái phát triển", ông Daren Tang cho biết.

Cần quan tâm vấn đề thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

Trước thông tin Việt Nam đang sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ, ông Daren Tang cho rằng, không chỉ nên quan tâm tới vấn đề đăng ký và bảo hộ quyền. Cả WIPO hiện nay và Việt Nam sắp tới, cần hướng tới sự thay đổi, đó là thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Sau khi một đơn vị có ý tưởng, tiến hành các hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là làm sao để họ có thể chuyển những sáng chế đó thành kết quả kinh tế cụ thể. WIPO sẽ cùng Việt Nam cố gắng tạo ra lộ trình để có thể đưa ý tưởng thực sự ra thị trường, tạo ra các kết quả kinh tế cho quốc gia.

Với cách tiếp cận mới này, quyền sở hữu trí tuệ sẽ không chỉ còn là câu chuyện liên quan đến quy định mà sẽ trở thành một hệ sinh thái để các trường, học viện kết hợp được với các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa, lớn đến các startup.

"Bên cạnh đó, việc nâng cao kỹ năng cũng như nhận thức cho tất cả mọi người đối với quyền sở hữu trí tuệ thực sự rất quan trọng. Đây cũng chính là tầm nhìn thực tiễn mà WIPO vừa hiện thực hóa thông qua biên bản ghi nhớ ký kết với Cục Sở hữu trí tuệ.

Hơn nữa, văn bản này sẽ trở thành một chất xúc tác rất quan trọng để thúc đẩy Việt Nam đi trên chương tiếp theo của sự phát triển", ông Daren Tang chia sẻ.

