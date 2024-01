Tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Hào khí miền Đông'

Với hơn 500 bài viết tham dự cuộc thi Hào khí miền Đông, Ban tổ chức của Báo Thanh Niên đã tuyển chọn vòng sơ khảo, sau đó Ban giám khảo vòng chung khảo (gồm: nhà thơ Lê Huy Mậu, nhà văn Trần Nhã Thụy, nhà văn Thu Trân cùng nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên) đã chấm và chọn ra kết quả như sau:

- 1 giải nhất: Sóc Chơ Ro ở Lý Lịch ngày ấy và bây giờ, tác giả Trần Đại (Lâm Đồng).

- 2 giải nhì: Sài Gòn của ba, tác giả Hải Dương (Đà Nẵng), Về đất Đồng Nai ăn tô mì Quảng, tác giả Nguyễn Thị Như Hiền (TP.HCM).

- 3 giải ba: Con sông linh thiêng, tác giả Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai), Đặc sản má thích, tác giả Ngọc Dung (Bình Phước), Con kênh tự tình - tác giả Én Nhỏ (TP.HCM).

- 6 giải khuyến khích (Ban tổ chức tăng thêm 1 giải so với thể lệ, do trùng số điểm): Những thanh âm thương nhớ, tác giả An Phúc (TP.HCM); Đến vì chài lưới, tác giả Nguyễn Vũ Thiên Anh (TP.HCM); Về đất trung quân, tác giả Tống Phước Bảo (TP.HCM); Chị Võ Thị Sáu trong lòng người miền Tây, tác giả Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp); Nhớ mùa lúa rẫy thơm ngon, tác giả Ngô Thị Ngọc Diệp (Bình Phước); Ươm tình đất đỏ, tác giả Đinh Lê Tuyết Trinh (TP.HCM).

Ngoài ra, còn có 1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích, thể hiện qua tổng số lượt thích (like) và lượt xem (view) trên Thanh Niên Online: Tạm biệt mảnh đất của những khu công nghiệp, tác giả Nguyễn Thị Trang (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ban tổ chức cũng trao thêm 1 giải cho tác giả cao tuổi nhất nhiệt tình tham gia cuộc thi: Tác giả Nguyễn Như Sương (Tây Ninh), sinh năm 1932, với bài viết Hào khí Tây Ninh.