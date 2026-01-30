'Tổng tài' không thừa nhận chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Ngày 30.1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Thiên được mạng xã hội gọi là "tổng tài", liên quan đến vụ chỉ đạo đánh người tại quán cà phê từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9.2025.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) và Nguyễn Long Vũ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại tòa, hội đồng xét xử cho biết, quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi, còn Nguyễn Long Vũ thành khẩn khai báo. Do đó, tòa yêu cầu cách ly 2 bị cáo.

Là người trả lời trước, Vũ khai khoảng 14 giờ ngày 17.9.2025, bị cáo cùng Thiên đến quán cà phê tại khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tại đây, anh Đ. (29 tuổi, chủ quán) nhắc nhở nhóm Thiên về việc hút thuốc, nên Thiên chỉ đạo Vũ đánh đối phương.

Vũ cho hay đang theo Thiên học kinh doanh, hai bên có quan hệ thầy trò.

Khi chủ quán nhắc nhở chuyện hút thuốc, Thiên tỏ ra bức xúc, bảo Vũ "ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Nghe lời Thiên, Vũ đi vào khu vực quầy nhân viên, hành hung anh Đ.

Tiếp đó, nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

"Nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Đ. không?", tòa hỏi. Vũ đáp rằng "không ạ".

Sau khi xét hỏi Vũ, hội đồng xét xử yêu cầu dẫn giải Thiên quay trở lại phòng xử.

"Tổng tài" này khai rằng, khi đến quán cà phê đã có 3 người bạn đang ngồi uống nước ở đây. Bị cáo nghe thấy chủ quán nhắc nhở 2 lần, lần 1 vì một người bạn trong nhóm hút thuốc, lần 2 thì không rõ nhắc nhở ai, về việc gì.

Thiên khẳng định không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu.

Thấy vậy, hội đồng xét xử gọi Vũ đứng lên đối chất. Hội đồng xét xử cũng nhắc lại lời khai của Vũ về việc Thiên nói "ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Thiên một mực khẳng định điều này không đúng.

Hội đồng xét xử hỏi lại Vũ vì sao dừng việc đánh anh Đ., Vũ khai do câu nói "thôi, thôi, thôi" của Thiên, Thiên bảo đánh là đánh, dừng là dừng.

Trong khi đó, Thiên vẫn cho rằng khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói đánh nhau rồi thì bị cáo giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích để không xô xát nữa. Bị cáo cũng khẳng định không có chuyện tranh cãi với anh Đ., đồng thời nói nhiều tình tiết trong đoạn clip được trích xuất là không chính xác.

Hội đồng sau đó giải thích rằng, các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể. Cạnh đó, cơ quan công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và giám định…