'Tổng tài' Nguyễn Văn Thiên bị bác kháng cáo, y án 24 tháng tù

Ngày 31.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa trực tuyến, xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, Thiên thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Song, tòa phúc thẩm đánh giá xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đều không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội. Tòa sơ thẩm đã tuyên mức án phù hợp, không có thêm tình tiết giảm nhẹ để giảm án.

Do đó, tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, y án 24 tháng tù đối với Nguyễn Văn Thiên.

"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (trái) cùng Nguyễn Long Vũ tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Thiên được mạng xã hội gọi là "tổng tài", liên quan đến vụ chỉ đạo đánh người tại quán cà phê từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo buộc, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9.2025, Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đến một quán cà phê tại khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tại đây, nhóm của Thiên hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi) nhắc nhở, yêu cầu không được hút. Thấy vậy, Thiên chỉ đạo Vũ đánh anh Đ., khiến anh này ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Hồi tháng 1, TAND khu vực 3 - Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thiên 24 tháng tù và Vũ 6 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Vũ không kháng cáo.

Quá trình xét xử sơ thẩm, 2 bị cáo có lời khai khác nhau liên quan đến việc đánh người tại quán cà phê.

Vũ cơ bản thừa nhận nội dung như cáo trạng, khẳng định việc đánh chủ quán cà phê xuất phát từ chỉ đạo của "đàn anh".

Ngược lại, Thiên khai không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu. Khi nghe tiếng xô xát, bị cáo giơ tay nói "thôi, thôi, thôi" với mục đích dừng sự việc lại, không có chuyện tranh cãi với chủ quán.

"Tổng tài" còn cho rằng nhiều tình tiết trong đoạn clip được trích xuất từ camera của quán là không chính xác.

Tuy nhiên, tòa khẳng định có đủ căn cứ để kết tội đối với bị cáo. Vụ án gây dư luận rất xấu trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy, UBND P.Vĩnh Tuy có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra, xử lý nghiêm.