'Tổng tài' Nguyễn Văn Thiên bị tuyên 24 tháng tù

Chiều 30.1, sau gần một ngày xét xử, TAND khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội) 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) 6 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) và Nguyễn Long Vũ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Thiên được mạng xã hội gọi là "tổng tài", liên quan đến vụ chỉ đạo đánh người tại quán cà phê từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9.2025.

Theo cáo buộc, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9.2025, Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đến một quán cà phê tại khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tại đây, nhóm của Thiên hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Thấy vậy, Thiên chỉ đạo Vũ đánh anh Đ., rồi tát, đấm vào vùng mặt chủ quán khiến anh này ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án gây dư luận rất xấu trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy, UBND P.Vĩnh Tuy có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra, xử lý nghiêm.

Quá trình giải quyết vụ án, Vũ khai nhận hành vi phạm tội, mong giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Thiên còn quanh co, không khai nhận hành vi. Tuy nhiên, tòa khẳng định có đủ căn cứ để kết tội đối với bị cáo.

Thiên được ghi nhận chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố đang chạy thận, nên được cân nhắc khi lượng hình.

Vũ cũng được ghi nhận nhân thân tương tự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo…

"Tổng tài" chối tội, viện kiểm sát bác bỏ

Trước đó, tại phần xét hỏi, Thiên và Vũ có lời khai khác nhau liên quan đến việc đánh người tại quán cà phê.

Vũ cơ bản thừa nhận nội dung như cáo trạng, khẳng định việc đánh chủ quán cà phê xuất phát từ chỉ đạo của "đàn anh".

Theo lời Vũ, khi bị nhắc nhở chuyện hút thuốc, Thiên nói "ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Vũ làm theo, đến khi Thiên nói "thôi, thôi, thôi" thì mới dừng tay.

Hội đồng xét xử hỏi vì sao dừng đánh anh Đ., Vũ khai do hiệu lệnh của Thiên, Thiên bảo đánh là đánh, dừng là dừng.

Ngược lại với "đàn em", Thiên khai không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu. Khi nghe tiếng xô xát, bị cáo giơ tay nói "thôi, thôi, thôi" với mục đích dừng sự việc lại, không có chuyện tranh cãi với chủ quán.

"Tổng tài" còn cho rằng nhiều tình tiết trong đoạn clip được trích xuất từ camera của quán là không chính xác.

Bác bỏ quan điểm của Thiên, đại diện viện kiểm sát khẳng định dữ liệu camera sử dụng trong hồ sơ vụ án được trích xuất trực tiếp từ hệ thống camera của quán cà phê, do cơ quan chuyên môn giám định và xác định không bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Ngoài hình ảnh camera, cơ quan tiến hành tố tụng còn thu thập chứng cứ là lời khai của bị cáo, nhân chứng, bị hại và người liên quan…

Đáng chú ý, cuối buổi xét xử sáng, phiên tòa phải tạm hoãn do Thiên gặp vấn đề về sức khỏe, liên tục nôn ói, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Đầu giờ chiều, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho "tổng tài" được ngồi để trả lời, do chưa hoàn toàn tỉnh táo.